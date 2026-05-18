Po skubaus G. Nausėdos ir R. Kauno susitikimo – Prezidentūros pastabos: ministrui skyrė užduotį

Apie tai prezidento atstovas pasisakė po skubiai sušaukto G. Nausėdos ir krašto apsaugos ministro Roberto Kauno susitikimo.
„Ką tik prezidento iniciatyva įvyko susitikimas su krašto apsaugos ministru. Buvo svarstomas vienas klausimas – vakar Utenos rajone pastebėtas nukritęs dronas. Buvo keliami klausimai, ar viskas buvo padaryta tinkamai. Iš prezidento pusės buvo pabrėžta, kad antidroninė gynyba turi būti vienas svarbiausių valstybės prioritetų artimiausiu metu. Jeigu reikia papildomų pinigų, jeigu reikia papildomo dėmesio, tas dėmesys tikrai bus“, – nurodė D. Matulionis.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis pirmadienį pranešė, kad Samanės kaime nukritusį droną sekmadienį rado žolę pjovęs gyventojas.
Šalies vadovas susitikime ministrui R. Kaunui skyrė ir užduotį.
„Prezidentas akcentavo, kad išankstinė perspėjimo sistema neveikia tinkamai. Paprašėme ministro įdėmiai pasižiūrėti ir sukurti algoritmą, kuris būtų veiksmingas bet kokių dronų įskridimo atveju“, – informavo D. Matulionis.
Prezidentūros nuomone, visuomenė, tarnyboms užfiksavus galimą oro erdvės pažeidimą, turėtų būti nedelsiant apie tai informuota.
„Reikia pasižiūrėti, kas su tuo informavimo algoritmu yra blogai. Matome, kad būtų galima viską padaryti gerokai geriau. Informavimas turėtų būti nedelsiant. Čia, man atrodo, tam tikrų spragų galima matyti“, – situaciją sukritikavo prezidento atstovas.
Krašto apsaugos ministerija (KAM), anot jo, kol kas dėl antidroninių sistemų diegimo pagalbos neprašė, nes viskas vyksta pagal planą – yra ir naujų idėjų, kurios yra sveikintinos, tačiau Prezidentūra ragina ministeriją jas įgyvendinti sparčiau. Nei Prezidentūros, nei KAM netenkina ir naujų sistemų įsigijimo tempas.
Prezidentūra, D. Matulionio teigimu, palaikytų procesą paspartinti galinčias įstatymų pataisas.
„Bet yra ir naujų pasiūlymų, kurie mums pasirodė pakankamai įdomūs, ypač kalbant apie glaudesnį bendradarbiavimą su Ukraina, kuri turi tikrai didelę patirtį kovoje su dronais“, – užsiminė prezidento vyriausiasis patarėjas.
Pasak jo, ministras šiuo metu kontaktuoja su ukrainiečiais, artimiausiu metu iš Ukrainos į Lietuvą bus siunčiama ekspertų grupė.
R. Kaunas: parengtas aiškus planas
R. Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas.
„Galiu patikinti, kad karinės oro pajėgos pateikė informaciją, kada pagaliau bus integruoti trumpojo nuotolio radarai, kurie jau yra Lietuvoje“, – kalbėjo krašto apsaugos ministras.
„Poros mėnesių laikotarpyje, kadangi kariuomenė tai darys praktiškai savo jėgomis, todėl mes išvengsime viešųjų pirkimų, ilgų procedūrų ir galėsime užtikrinti radarų greitesnę integraciją“, – patikino R. Kaunas.
Ministras akcentavo, kad šių radarų integracijai yra numatytas „aiškus planas“.
„Yra aiškus planas – kur, ant kokių objektų, kada jie bus užkelti, integruoti į bendrą sistemą ir kada mūsų detekcija dar labiau pastiprės negu yra dabar“, – teigė jis.
Ragino neužsiimti spekuliacijomis
D. Matulionis pažymėjo, kad šiuo metu nėra informacijos, jog tai galėjo būti sąmoningai į taikinius Rusijos teritorijoje per Lietuvos oro erdvę Ukrainos siunčiamas bepilotis orlaivis. Jis ragino nespekuliuoti tokia informacija, nors pridūrė, kad „nieko negalima atmesti“.
R. Kaunas pabrėžė, kad Lietuva niekada nėra suteikusi savo oro erdvės naudoti karinius veiksmus prieš kitą šalį.
„Mes esame – ir aš, ir prezidentas, ir užsienio reikalų ministras – labai aiškiai ištransliavę, kad Lietuva niekada nesuteikė savo oro erdvės ar žemės jokiems kariniams veiksmams prieš jokią kitą valstybę. Tai šiandien pakartojau“, – teigė ministras.
„Tačiau spekuliuoti šia tema tikrai nenoriu. Karas vyksta netoli mūsų, karą pradėjo Rusija. Ukraina ginasi. Reikia suprasti, kad kol Rusija nesustabdys to karo, karas liečia visą Europą“, – akcentavo jis.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) sekmadienio vakarą pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.
NKVC pažymi, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai sekmadienį drono nefiksavo.
Nors tikslaus patvirtinimo dar neturima, tačiau, NKVC vadovo teigimu, greičiausiai Lietuvos teritorijoje nukrito ukrainiečių dronas.
