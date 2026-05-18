Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių orlaivių įsigijimo

Kaip nurodoma prokuratūros pranešime, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikto tyrimo dėl karinių transporto orlaivių įsigijimo iš Brazilijos įmonės „Embraer Defense and Security“ metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, tai yra piktnaudžiavimą.
Prokuratūra nurodo, kad apklausus liudytojus, išanalizavus Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos ministerijos ir kitų institucijų pateiktus bei kitus tyrimo duomenis nenustatyta, kad organizuojant karinių transporto orlaivių pirkimą būtų piktnaudžiauta tarnybine padėtimi, viršijami vadovams ar kitiems asmenims suteikti įgaliojimai, pažeista tokios karinės technikos įsigijimą, viešuosius pirkimus reglamentuojanti tvarka.
Anot prokurorų, taip pat nenustatyta, kad kuris nors iš sprendimų priėmime, duomenų pateikime, dokumentų pirkimui parengime ar kitaip su karinių transporto orlaivių įsigijimo aplinkybėmis, ar su tuo priimtais sprendimais, susijęs asmuo pats ar per kitus asmenis, būtų buvęs suinteresuotas, kad Lietuvos kariuomenė įgytų būtent Brazilijos įmonės „Embraer Defense and Security“ gaminamus orlaivius „C-390 „Millennium“, būtų gavęs kokios nors asmeninės tiesioginės ar netiesioginės naudos.
„Nenustačius teisės aktų pažeidimų, tiesioginio ar netiesioginio poveikio pareigūnams ar valstybės tarnautojams ar pačių šių asmenų suinteresuotumo pirkimo rezultatais, nėra pagrindo manyti, kad sprendimas įsigyti minimus orlaivius buvo priimtas iš anksto, neatlikus vertinimo ar pažeidžiant procedūras, ar nesant tokio poreikio“, – teigiama prokuratūros pranešime.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – opozicijoje dirbantys parlamentarai Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Giedrimas Jeglinskas ir konseravorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Šių metų sausį Valstybės gynimo taryba nusprendė atidėti trijų braziliškų orlaivių „Embraer“ įsigijimą. Tuomet prezidento patarėjas Deividas Matulionis pranešė, kad orlaivių pirkimas bus atnaujintas 2030 m., iki to laiko bus koncentruojamasi į skubesnius kariuomenės poreikius – oro gynybą, karinės infrastruktūros vystymą.
