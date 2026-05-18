Prorusiškai aktyvistei E. Švenčionienei į teismą iškviesta greitoji pagalba

Į teismo pastatą atvykusiems greitosios pagalbos medikams E. Švenčionienė skundėsi galvos svaigimu. Medikai bendravo su kaltinamąja, o paskui nusivedė ją į greitosios pagalbos automobilį šalia teismo.
Grįžusi į teismo salę E. Švenčionienė skundėsi sveikata.
Teisėjas Mindaugas Povilanskas posėdžio pradžioje informavo, kad iki posėdžio buvo gauti Kazimiero Juraičio ir E. Švenčionienės prašymai.
„Jų turinys labai įvairus, pradedant nuo prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą, Ivanovui paskirti ekspertizę“, – sakė teisėjas.
Jis informavo, kad buvo gautas E. Švenčionienės prašymas dėl prokuroro nušalinimo.
Anot šios kaltinamosios advokatės Svetlanos Naidenko, moteris dėl sveikatos būklės negalės dalyvauti teismo posėdyje.
„Jai suleido injekcijas, su orientacija blogai, su spaudimu. Nežinau, ar ji galės ką paaiškinti, ją turėjo vežti į priimamąjį Vilniuje, bet ji atsisakė. (....) Mano supratimu, ji negali dalyvauti posėdyje“, – sakė S. Naidenko.
Prokuroras Redas Savickas sakė, kad tokioje situacijoje, kai kaltinamajai buvo prireikę medikų pagalbos, „per prievartą po greitosios laikyti negalima“.
Teisėjas M. Povilanskas sakė, kad esant tokiai situacijai, tęsiama pertrauka iki kito suplanuoto posėdžio, kuris vyks birželio 4 dieną. Teisėjas įpareigojo E. Švenčionienę pristatyti sveikatos būklę pagrindžiančius dokumentus.
Praeitą posėdį pradėta kito šios bylos kaltinamojo K. Juraičio apklausa.
Viešai palaikė autoritarinių valstybių politiką
Kaip anksčiau skelbė Generalinė prokuratūra, dabar jau likviduoto „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ atstovai E. Švenčionienė ir Kazimieras Juraitis 2022 m. vyko į Baltarusiją, kur dalyvavo Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidos laidose, viešai palaikė autoritarinių valstybių politiką, neigė Lietuvos Seimo legitimumą.
Bylos duomenimis, E. Švenčionienė, kaip asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ atstovė, ir K. Juraitis dalyvavo įvairiuose Baltarusijos ir Rusijos institucijų organizuotuose forumuose.
Kaltinamoji per apklausą teisme tvirtino, kad, jos vertinimu, „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ buvo įsteigtas pagal Lietuvos įstatymus, jame galėjo dalyvauti visi geros valios žmonės.
E. Švenčionienė teigė, kad į Baltarusiją vyko ir kaip žmonės, kurie ten vyksta kuro, maisto, ir kaip pritariantys gerai kaimynystei.
E. Švenčionienė ir K. Juraitis kaltinimų dėl veikimo prieš Lietuvą sulaukė, kai išreiškė paramą 2022 m. Baltarusijoje vykusiam referendumui, kuriame esą buvo pritarta prezidentui taikomo dviejų kadencijų limito panaikinimui bei posovietinio Baltarusijos branduolinio neutralumo statuso panaikinimui.
Bylos duomenimis, E. Švenčionienė ir K. Juraitis, būdami Baltarusijoje, lankėsi Astravo atominėje elektrinėje. Ši branduolinė jėgainė anksčiau buvo pripažinta nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui
ELTA primena, kad 2023 m. vasarį Vilniaus regiono apylinkės teismas nutarė likviduoti asociaciją „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“. Toks sprendimas priimtas nustačius, kad asociacija veikė prieš Lietuvos interesus, skelbė melagingą informaciją apie neva neteisėtus rinkimų rezultatus Lietuvoje. Taip pat teismas nutarė, kad asociacijos veikla prieštarauja jų skelbtiems tikslams bei asociacijos tikslas yra veikti prieš Lietuvą.
Asociacija likviduota ir atsižvelgus į jos vadovės E. Švenčionienės viešus pasisakymus, kuriais ji, teisėsaugos vertinimu, menkino Lietuvą, kritikavo šalies narystę Europos Sąjungoje, tvirtino, kad rinkimai Lietuvoje negalioja, neigė okupaciją.
„Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ vienu steigėju laikomas už rengimąsi šnipinėti Rusijos naudai laisvės atėmimo bausmę atliekantis Algirdas Paleckis.
Pasak teismo, asociacija „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ Rusijoje neteisėtai kalbėjo Lietuvos vardu, neteisėtai neigė Konstitucijoje įtvirtintą Lietuvos europinę ir transatlantinę integraciją.
Taip pat buvo konstatuota, kad „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ viešai parodė palaikymą Rusijai dėl jos pradėto karo prieš Ukrainą.
