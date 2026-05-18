R. Kaunas: Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam reikia laiko

„Tokių sistemų kūrimas, kuris yra pradėtas iš esmės prieš porą gerų mėnesių, po pirmų kritimų, užima laiko. Spartiname, kiek tai yra įmanoma, tačiau, deja, turime sutikti, kad reikia šiek tiek laiko“, – LRT radijui pirmadienį sakė R. Kaunas.
Pasak ministro, šiuo metu iš Karinių oro pajėgų laukiama atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą sistemą.
„Šiandien karinės oro pajėgos turi pateikti informaciją, kiek dar reikės laiko integruoti jau įsigytus Lietuvoje turimus radarus į bendrą sistemą. Karinėms oro pajėgoms taip pat pavesta dirbti dviem kryptimis – ištestuoti lietuvių sukurtą ir mums pademonstruotą programinę įrangą, kuri apjungia trumpojo nuotolio radarus su dronų perėmėjais, kurie naudojami ir Ukrainoje. Ir antras darbo takelis yra kartu su ukrainiečių oro gynybos ekspertais, kurie atvyksta į Lietuvą, sukurti vientisą priešdroninę oro gynybos sistemą, o ne tokią fragmentuotą, kokią turime dabar“, – pažymėjo R. Kaunas.
Kaip skelbta, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) sekmadienio vakarą pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.
NKVC pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai sekmadienį drono nefiksavo.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas pirmadienį LRT radijui teigė, kad Lietuvos teritorijoje greičiausiai nukrito ukrainiečių dronas. Taip pat, pasak jo, kol kas duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis, nėra.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Robertas Kaunas
