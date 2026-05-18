Prie Utenos sudužusiame drone aptikti sprogmenys – neutralizuoti

Apie tai pranešė atsakingos tarnybos.
Maždaug prieš 14 valandą sprogmenys buvo neutralizuoti. Operaciją matė ir netoli įvykio vietos dirbantys Lrytas žurnalistai.
Skelbiama, kad Policijos departamento Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai įvykio vietoje atliko pirminę apžiūrą ir nustatė, jog sudužusiame drone yra sprogmenų.
Įvertinus riziką nuspręsta sprogstamąsias medžiagas neutralizuoti vietoje, nes jų transportavimas keltų pavojų aplinkiniams gyventojams ir visuomenei.
Dėl incidento sustiprinta teritorijos apsauga, o saugumo sumetimais laikinai uždaromas eismas kelio Sudeikiai–Bikuškis atkarpoje.
Vairuotojų prašoma laikytis pareigūnų nurodymų ir pasirinkti kitus maršrutus.
Gyventojai taip pat raginami nesiartinti prie įvykio vietos bei laikytis saugaus atstumo. Tarnybos primena, kad pastebėjus galimas nuolaužas ar kitus įtartinus objektus būtina nedelsiant skambinti skubios pagalbos numeriu 112.
