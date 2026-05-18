Utenos r. nukritus dronui – intensyvūs paieškos darbai: skelbia, kas ir kada pirmas užfiksavo objektą

„Iki šiol yra įvestas planas „Skydas“, įvykio vietoje per naktį budėjo ir tebebudi Utenos apskrities policija, dirba Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai“, – Eltai pirmadienio rytą sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
„Skydas“ yra saugumo užtikrinimo priemonių planas, jį įvedus, į įvykio vietą atvyksta visos specialiosios tarnybos – policija, greitoji, ugniagesiai gelbėtojai.
Tikimasi, kad pirmadienį pareigūnams pavyks tiksliai išsiaiškinti, kaip ir iš kur dronas pateko į Lietuvą, sako Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.
„Įvykio vietoje vyksta intensyvus darbas. Paieškos darbai tamsiu paros metu šiek tiek buvo pristabdyti dėl pareigūnų saugumo ir kitų panašių dalykų. Šį rytą darbai atnaujinti, mūsų žiniomis. Intensyviai dirba policijos ir Aro pareigūnai. Šios operacijos tikslas yra surinkti visas nuolaužas, visus komponentus, kurie padėtų mums išsiaiškinti šito drono skrydžio trajektoriją, kryptį, tikslus ir kitus parametrus“, – pirmadienį LRT radijui naujausia informacija dalijosi V. Vitkauskas.
Nors tikslaus patvirtinimo dar neturima, tačiau, NKVC vadovo teigimu, greičiausiai Lietuvos teritorijoje nukrito ukrainiečių dronas.
„Panašu, kad tai – ukrainietiškas dronas. Ten yra keletas modifikacijų, kurios dabar yra svarstomos. (...) Visos operacijos detalės, ką pavyks surinkti, manau, šiandien padės nustatyti, koks tai dronas“, – sakė jis.
Taip pat, pasak jo, kol kas duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis, nėra.
„Sprogmenų kol kas nerasta. Sprogimo irgi niekur nefiksuota nei gyventojų pranešimuose, nei apžiūros metu. Tai panašu, kad sprogmenų nebuvo“, – tvirtino jis.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį pareiškė, kad į Lietuvos teritoriją įskridusį ir Utenos rajone sudužusį, kaip įtariama, karinį droną sekmadienį užfiksavo pasieniečių sistemos.
LRT radijui ministras teigė, jog drono įskridimas buvo pastebėtas Švenčionių rajone, o informacija nedelsiant perduota kariuomenei bei tuo metu ore budėjusiems naikintuvams. Vis dėlto drono aptikti nepavyko, nes jis skrido greitai, o iki sudužimo praėjo vos keliolika minučių.
Pasak ministro, Lietuva jau yra įsigijusi sistemas, skirtas žemai skrendantiems dronams aptikti, jos jau pasiekė šalį. Kada sistemos pradės veikti, ministrui pirmadienį turi pateikti Lietuvos karinės oro pajėgos.
„Norisi viską turėti iš karto, tačiau tokių sistemų diegimas užtrunka. Procesus spartiname kiek įmanoma“, – sakė R. Kaunas.
Anot jo, ir dabar naudojamos sistemos leidžia fiksuoti žemai skrendančius objektus, tačiau ministras pripažino, kad visų grėsmių aptikti neįmanoma.
Utenos rajone, Samanės kaime, kur, sekmadienį rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas, žmonės negyvena.
„Ten yra laukai, Samanės kaimas yra visiškai nedidelis, gyventojų aplink nėra. Įsivaizduokit – pieva. Dabar kiek žinau, ten, sako, aptverta“, – Eltai pirmadienio rytą sakė Sudeikių seniūnijos seniūnė Laura Gaivenienė.
Ji sakė vykstanti į įvykio vietą.
Kaip skelbta, NKVC sekmadienio vakarą pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.
NKVC pažymi, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai šiandien drono nefiksavo.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
