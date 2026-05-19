D. Matulionis apie JAV karių buvimą Lietuvoje: kol kas negalėčiau nei nuliūdinti, nei nudžiuginti

„Būčiau nenuoširdus, jei sakyčiau, kad visiškai nėra jokių indikacijų. Taip, vyksta diskusijos su Pentagonu, su Amerikos vadovybe. Tačiau kol kas negalėčiau nei nuliūdinti, nei nudžiuginti. Realiai situacija yra valdoma.
Bent jau kokią informaciją turiu, amerikiečių pajėgos turėtų likti Lietuvoje. Ar liks tokio pat dydžio, ar įvyks stebuklas ir jos bus didesnės, ar jos visgi bus mažinamos – labai daug kintamųjų šioje lygtyje“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Mes esame gerai vertinami Amerikoje. Kaip rimti ir nuoseklūs sąjungininkai. Tikimės, kad kariai liks, nes amerikiečių karių buvimas Lietuvoje yra svarbiausias atgrasymo faktorius“, – pridūrė jis.
Anot jo, Lenkija, į kurią JAV administracija sustabdė daugiau nei 4 tūkst. kovinės brigados karių dislokavimą, lygiai taip pat kalbasi s Pentagonu ir karine JAV vadovybe.
„Norėčiau būti optimistas. Tikrai mes nesuteikiame pagrindo imtis veiksmų prieš mus mažinant pajėgas. Bet, kita vertus, turime nepamiršti, kad amerikiečiai prieš kiek laiko indikavo, kad peržiūrės savo pajėgų skaičių Europoje. Galbūt tai ir prasidėjo“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Ar tai bus perbraižymas ir permetimas iš vienos vietos į kitą, ar bus realiai pajėgos mažinamos – palaukime truputėlį, pasižiūrėsime. Tikrai noriu patikinti, kad labai aktyviai dirbama ties tuo, kad amerikiečiai liktų. Jie turi bene geriausias sąlygas Lietuvoje, jiems sudaryta viskas, kas yra įmanoma, iš Lietuvos pusės“, – pabrėžė šalies vadovo patarėjas.
ELTA primena, kad JAV Gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4 tūkst. kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, nors buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal planinę devynių mėnesių rotaciją.
„The Wall Street Journal“ cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadavietės (EUCOM) ir kai kurių JAV sausumos pajėgų dalių atstovai.
JAV kariuomenė kovo mėnesį pranešė, kad ši brigada pagal įprastinę rotaciją pakeis kitas pajėgas. Kaip rašo „The Wall Street Journal“, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas.
Šios žinios pasirodė praėjus maždaug dviem savaitėms po to, kai JAV gynybos ministras Pete‘as Hegsethas įsakė iš Vokietijos išvesti apie 5 tūkst. JAV karių, vėliau Lenkija patvirtino esanti pasirengusi priimti daugiau JAV karių.
