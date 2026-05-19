D. Matulionis apie V. Benkunsko iniciatyvą dėl migracijos politikos griežtinimo: pasiūlymas neatrodo blogas

„Jeigu jūs pastebėjote, mes laikomės irgi griežtesnės migracijos politikos. Šis pasiūlymas, jis neatrodo blogas, nes išties tie žmonės, kurie čia gyvena ir kurie nori integruotis, turėtų mokytis lietuvių kalbos“, – „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Bet tai yra tik viena medalio pusė. Iš tikrųjų mums reikia galvoti apie kitus lankstesnius migracijos variantus tam, kad mes patenkintume verslo poreikius, bet tuo pačiu nesukurtume tos vidinės įtampos visuomenėje“, – pridūrė jis.
Šalies vadovo patarėjas pažymi, kad globalizmas jau ir kitose Europos valstybėse kelia tam tikrą susierzinimą.
V. Benkunsko iniciatyva dėl imigrantų nesužavėjo: sieja su rinkimais
„Galbūt pas mus iki galo nėra suvokiama, kad tas multikultūralizmas ir globalizmas Europoje jau sukelia tam tikrą susierzinimą. Ir iš tikrųjų kraštutinės tam tikros dešiniosios jėgos būtent kyla ant prieštaravimo šioms idėjoms. Todėl anksčiau ar vėliau mums turbūt reikia suvokti, kad tam tikras migracijos ribojimas, valdymas yra labai svarbi sritis, kurios negalime ignoruoti“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, gegužės pradžioje V. Benkunskas priešais VRM suorganizavo parašų rinkimo akciją dėl griežtesnių migracijos sąlygų. Tuomet jis teigė pastarąjį mėnesį bandęs prisibelsti i ministro V. Kondratovičiaus duris diskusijai dėl migracijos politikos peržiūrėjimo, tačiau atsakymo tvirtino nesulaukęs.
Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras sulaukė ir oficialaus V. Benkunsko kreipimosi, siūlančio Seimui teikti jo rengtas įstatymo pataisas, numatančias, kad leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pro trejų metų būtų pratęsiamas tik tiems užsieniečiams, kurie valstybinę kalbą mokėtų ne prasčiau nei A2 lygiu bei turėtų šį faktą patvirtinantį dokumentą.
Reaguodamas į tai, V. Kondratovičius socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriame atsakė, kad tokių sprendimų nesiruošia priimti, nes tai – ne VRM kompetencijų sritis.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto tarybai priėmus užsienio kilmės gyventojų integracijos vykdymo veiksmų planą, sostinė pradeda įgyvendinti jame numatytas priemones. Nurodoma, kad lietuvių kalbos mokymasis yra prioritetinė plano dalis ir būtina sąlyga sėkmingam gyvenimui mieste. Tam ir kitai pagalbai užsieniečiams ketinama skirti 4,3 mln. eurų.
Balandį V. Benkunskas pristatė, kad sostinėje apsigyvenusiems užsieniečiams bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos jiems patogiausiu būdu – nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiėmimų iki akademinių kursų.
