D. Matulionis kartoja, kad JAV spaudimo dėl trąšų – nėra: ministras K. Budrys buvo neteisingai suprastas

„Man atrodo, kad ministras čia buvo nevisiškai teisingai suprastas – žodis „spaudimas“ čia tikrai netinka. Diskusija tam tikra yra prasidėjusi ir, na, amerikiečiai niekada neslėpė, kad jiems svarbūs pragmatiniai interesai. Tai yra dabartinės administracijos bruožas ir trąšų tranzitas jiems būtų ganėtinai įdomus, tačiau čia nėra kažkokio spaudimo – tik bandymas aiškintis, kokios yra galimybės, ar tai realu, kokios būtų politinės reakcijos ir kokia Europos Sąjungos (ES) pozicija“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė D. Matulionis.
„Viskas yra susiję – tai nebūtų vien tik Lietuvos nacionalinis sprendimas, nes tai yra susiję su įvestomis sankcijomis, o mes jų laikomės ir niekaip keisti negalime“, – tikino Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas krašto apsaugos klausimais.
Pasak jo, taip pat nereikėtų sieti baltarusiškų trąšų tranzito klausimo su galimu JAV karių buvimu Lietuvoje. D. Matulionio manymu, tai visiškai nesusijusios saugumo ir ekonominių interesų sritys.
„Nemanau, kad viskas yra taip aštru, kad šie du klausimai galėtų būti pastatomi vienas prieš kitą – amerikiečių karių buvimas ir tariamas, galimas, teorinis baltarusiškų kalio trąšų tranzitas per Lietuvą. Niekada šis klausimas nebuvo keltas tokiu kampu, nes tai visiškai skirtingi dalykai – saugumas ir ekonominiai interesai. Ar pastarieji yra tokie stiprūs, kad jie (amerikiečiai – ELTA) išvestų pajėgas iš Lietuvos? Tikrai nemanau, kad čia yra tiesioginis sąryšis“, – teigė jis.
ELTA primena, jog praėjusią savaitę ministras K. Budrys sakė, kad iš JAV jaučiamas „suaktyvėjimas“ diskusijoje apie Baltarusijos trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimą.
Prezidentas G. Nausėda praėjusią savaitę sakė, kad Lietuva su JAV atstovais apsikeičia pozicijomis apie santykius su Baltarusija, tačiau nepatiria spaudimo atnaujinti prieš kelerius metus sustabdytą baltarusiškų trąšų tranzitą.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Vakaruose nepripažįstamas Aliaksandras Lukašenka, 2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES.
Visgi šį kovą derybose Minske dalyvavęs specialusis JAV pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coaleʼas pranešė, kad Vašingtonas atšaukia sankcijas Baltarusijos bankui „Belinvestbank“ ir Plėtros bankui, taip pat – šalies Finansų ministerijai, trąšų kompanijoms, tarp kurių – ir valstybinė„Belaruskalij“.
Savo ruožtu A. Lukašenkos režimas į laisvę paleido dalį politinių kalinių.
Deividas Matulionis
