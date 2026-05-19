Dėl „Facebook“ paskyros – R. Žemaitaičio kreipimasis į policiją

„Pareiškimą mes parašėme, kadangi yra nulaužta paskyra, tuo metu prasidės ikiteisminis tyrimas. Mes išsisaugojome printscreen‘e būtent, koks reikalavimas buvo „Meta“ duomenų gavimui“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.
„Kažkas tai, labai geri, protingi dėdės pasistengė, ji (paskyra – Lrytas) yra nulaužta. (...) Keisti procesai vyksta, kada anketa atsinaujina. Yra pavogti netgi ir „Meta“ duomenys“, – dėstė jis.
Pasak politiko, iš jo paskyros buvo pavogti ir asmens duomenys.
Smagiu rytu FNTT apsilankymą įvardijęs R. Žemaitaitis tikina, kad nieko nebuvo rasta: padarėme buhalterinę klaidą
„Nėra labai malonu, kad tavo kortelė, kad tavo duomenys kažkur nueina“, – aiškino R. Žemaitaitis.
„Meta“ puikiai supranta, kad tai yra prestižo klausimas, nes tai yra politiko paskyra. Antras dalykas – tada bus galima klausti klausimą, kaip „Facebook“ užtikrina saugumą, ir jau tada įsijungia tarptautinės institucijos ir byla, nes duomenys yra nulaužti“, – dėstė jis.
Susiję straipsniai
Šiuo metu, anot „aušriečio“, „Facebook“ yra užblokavęs bet kokią galimybę prisijungti prie jo paskyros ar prieiti prie jos duomenų.
Taip pat R. Žemaitaitis nurodė susikūręs naują profilį socialiniame tinkle.
Apie tai, jog pradingo R. Žemaitaičio asmeninė paskyra, „Facebook“ pranešė politiko vadovaujama partija „Nemuno aušra“.
Penktadienio vakarą pasirodžiusiame įraše nurodoma, esą partiją puola telefoniniai sukčiai, todėl sekėjai raginami nespausti įtartinų nuorodų, neatsakinėti į žinutes.
„Telefoniniai sukčiai ir botų fermos dirba pilnu pajėgumu“, – rašė partijos atstovai.
Tiesa, antradienį „aušriečiai“ skelbė pastebėję ir netikrą R. Žemaitaičio profilį.
R. Žemaitaitis prarado prieigą prie socialinio tinklo praėjus dienai po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) kratų jo namuose, Seimo kabinete. Iš politiko buvo paimti ir du telefonai.
Kaip rašė Lrytas, kratos pas R. Žemaitaitį ir jo pavaduotoją Daivą Žebelienę atliktos teisėsaugai tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl politikų automobilių nuomos savai partijai.
Remigijus ŽemaitaitisFacebookpaskyra
Rodyti daugiau žymių