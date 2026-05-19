Dėl vykdomų Ukrainos civilių apšaudymų Rusijai įteikta dar viena protesto nota

Anot jos, gegužės 12–14 d. Rusijos ginkluotosios pajėgos surengė itin ilgai trukusį masinį Ukrainos apšaudymą, pražudžiusį daugiau nei 20 civilių gyventojų, tarp jų – tris vaikus, o dar per šimtą asmenų buvo sužeisti.
Šių išpuolių metu apšaudytas ir Jungtinių Tautų (JT) automobilis, kuriuo Chersone gabenta humanitarinė pagalba.
Oro antpuoliai tęsėsi ir vėliau, įskaitant intensyvų Dnipro apšaudymą gegužės 17–18 d., per kurį nukentėjo I. Mečnikovo ligoninė.
URM teigimu, JT žmogaus teisių komisaro biuro užfiksuotais duomenimis, nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios agresorės karinės pajėgos nužudė daugiau kaip 15 tūkst., o sužeidė daugiau kaip 40 tūkst. civilių gyventojų.
„Šie faktai patvirtina, kad Rusijos veiksmai yra sąmoningai nukreipti prieš civilius Ukrainos gyventojus, o tai yra neginčijami tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimai ir gali būti kvalifikuoti kaip karo nusikaltimai“, – nurodo URM.
Anot jos, tarptautinė teisė nenumato senaties termino atsakomybei už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus, o Lietuva dės visas pastangas, kad šių nusikaltimų organizatoriai ir vykdytojai neišvengtų atsakomybės.
„Siekdama nutraukti beprasmį civilių asmenų žudymą, Lietuva dar kartą reikalauja, kad Rusija nedelsdama sustabdytų karinius veiksmus, nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą“, – teigia ministerija.
Kęstutis Budrys
