G. Nausėdos patarėjas: reikia galvoti ne apie transporto lėktuvus, o apie antidronines sistemas

„Gerai, kad baigėsi šita byla, nes, mano vertinimu, šiek tiek buvo politikuojama dėl tų lėktuvų įsigijimo. Mes tikrai nematėme jokių indikacijų, kad būtų kažkokie neskaidrūs veiksmai“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Sugrįžti, ar nesugrįžti (prie pirkimo – ELTA) – čia jau yra kitas klausimas. Aš pritariu ministrui Kaunui, kad dabar mums reikia galvoti ne apie transporto lėktuvus, o apie antidronines sistemas ir galbūt mes per mažai tam dėmesio skiriame“, – pabrėžė jis.
Sausį Valstybės gynimo taryba (VGT) atidėjo trijų braziliškų orlaivių „Embraer“ įsigijimą. Jis turėtų būti atnaujintas 2030 metais, iki to laiko bus koncentruojamasi į skubesnius kariuomenės poreikius – oro gynybą, karinės infrastruktūros vystymą.
„Sprendimas yra atidedamas, tai nereiškia, kad jis yra atšaukiamas. Mums transportinių lėktuvų tikrai reikės, tai yra vienas iš NATO reikalavimų, bet turime susikoncentruoti į svarbiausius prioritetus“, – kalbėjo D. Matulionis.
Kaip skelbta, pirmadienį prokuratūra pranešė nutraukusi ikiteisminį tyrimą dėl karinių orlaivių įsigijimo. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikto tyrimo dėl karinių transporto orlaivių įsigijimo iš Brazilijos įmonės „Embraer Defense and Security“ metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, tai yra piktnaudžiavimą.
Prokuratūra nurodo, kad apklausus liudytojus, išanalizavus Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos ministerijos ir kitų institucijų pateiktus bei kitus tyrimo duomenis nenustatyta, kad organizuojant karinių transporto orlaivių pirkimą būtų piktnaudžiauta tarnybine padėtimi, viršijami vadovams ar kitiems asmenims suteikti įgaliojimai, pažeista tokios karinės technikos įsigijimą, viešuosius pirkimus reglamentuojanti tvarka.
Anot prokurorų, taip pat nenustatyta, kad kuris nors iš sprendimų priėmime, duomenų pateikime, dokumentų pirkimui parengime ar kitaip su karinių transporto orlaivių įsigijimo aplinkybėmis, ar su tuo priimtais sprendimais, susijęs asmuo pats ar per kitus asmenis, būtų buvęs suinteresuotas, kad Lietuvos kariuomenė įgytų būtent Brazilijos įmonės „Embraer Defense and Security“ gaminamus orlaivius „C-390 „Millennium“, būtų gavęs kokios nors asmeninės tiesioginės ar netiesioginės naudos.
„Nenustačius teisės aktų pažeidimų, tiesioginio ar netiesioginio poveikio pareigūnams ar valstybės tarnautojams ar pačių šių asmenų suinteresuotumo pirkimo rezultatais, nėra pagrindo manyti, kad sprendimas įsigyti minimus orlaivius buvo priimtas iš anksto, neatlikus vertinimo ar pažeidžiant procedūras, ar nesant tokio poreikio“, – teigiama prokuratūros pranešime.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – opozicijoje dirbantys parlamentarai Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Giedrimas Jeglinskas ir konseravorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
