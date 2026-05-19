J. Olekas neatmeta Kremliaus provokacijų galimybės: reikia būti pasiruošus ir nepanikuoti

„Mes ir patys žinome, ir su ukrainiečiais kalbamės, kad rusai gali pajėgti nukreipti vieną, kitą iš to dronų spiečiaus droną link mūsų, o kitas dalykas, kad neatmestina galimybė, jog jie gali tiesiog bandyti imituoti ir paleisti savo“, – antradienį Seime kalbėjo J. Olekas.
„Visokios provokacijos yra galimos, ir tam reikia būti pasiruošus ir nesupanikuoti“, – akcentavo J. Olekas.
Vis tik parlamento vadovas patikino „viešos informacijos“ apie galimus Kremliaus išpuolius prieš Lietuvą neturintis.
„Viešos informacijos tokios neturiu (...). Ne viską galima kalbėti, ką turime ir žinome“, – nurodė jis.
„O nevieša yra skirta analizei ir sprendimų priėmimui“, – pridūrė Seimo pirmininkas.
NSGK pirmininkas Kremliaus naratyvą vadina gryna dezinformacija
Savo ruožtu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) Seime pirmininkas Rimantas Sinkevičius Kremliaus formuojamą naratyvą vadina „gryna dezinformacija“. Tiesa, jis pabrėžia, kad Rusija galėtų tuo pasinaudoti rengdama provokacijas prieš Lietuvą.
„Formuojamas naratyvas, neva Lietuva leidžia savo teritoriją ar oro erdvę ukrainiečiams naudoti atakoms į Rusijos teritoriją, yra gryna dezinformacija“, – antradienį žurnalistams teigė NSGK pirmininkas.
„Norint mušti šunį, visada rasi lazdą. Čia – lazda yra tinkama, ir, manau, kad tikrai tas gali būti panaudota“, – nurodė jis.
R. Sinkevičiaus teigimu, pernelyg nesureikšmina karo grėsmės, nors, kaip pabrėžė jis, saugumo situacija šalyje išlieka rimta.
„Visuomenė išvis pernelyg lengvai vertina galimas karo arba krizės grėsmes (…). Man atrodo, kad neišaugo jos (situacijos – ELTA) tragiškas rimtumas, bet ji visada buvo rimta – tik šiuo metu yra tam tikras paūmėjimas“, – nurodė Seimo NSGK pirmininkas.
Kaip skelbta, Kremliui reiškiant kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia naudotis savo oro erdve organizuojant Ukrainos dronų atakas į Rusijos gilumą, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis antradienį teigė, kad toks naratyvas yra absurdiškas. Vis tik jis įspėjo, kad tokioje aplinkoje Lietuvai gali grėsti rimtos provokacijos.
Kiek anksčiau, atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusį trečiadienį pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami.
Pasak šalies vadovo, tokie bandymai būtų laikomi grubiais tarptautinės teisės normų ir Lietuvos suvereniteto pažeidimais.
Tokią pačią poziciją išsakė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris po ukrainietiško drono incidento Utenoje pabrėžė, jog Lietuva niekada nėra suteikusi savo oro erdvės naudoti karinius veiksmus prieš kitą šalį.
Savo ruožtu situaciją komentavęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiuo klausimu taip pat laikėsi požiūrio, kad prezidento pareiškimai atspindi aiškią Lietuvos poziciją, paneigiančią viešojoje erdvėje skleidžiamą Rusijos propagandą.
ELTA primena, kad pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
