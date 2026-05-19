J. Olekas turės dar vieną pavaduotoją

2026 m. gegužės 19 d. 10:44
Seimo pirmininkas Juozas Olekas turės dar vieną – aštuntą savo pavaduotoją.
Antradienį šią naują pareigybę įsteigė Seimas. Už tai numatančias Statuto pataisas balsavo 72 Seimo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 22.
Parlamentarai neišgirdo konservatoriaus Jurgio Razmos kvietimo taupyti biudžeto lėšas ir neplėsti vicepirmininkų komandos. Tikimasi, kad aštuntasis Seimo vadovo pavaduotojas leis užtikrinti tinkamą proporcinį frakcijų atstovavimą parlamento vadovybėje.
Dar pernai rudenį, Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ oficialiai pasiskelbus opozicine, parlamente atsirado idėja padidinti Seimo vicepirmininkų skaičių.
Galiojančiame Statute nustatyta, kad Seimo pirmininko pavaduotojų yra ne daugiau kaip septyni.
Šiuo metu Seimo pirmininkas J. Olekas turi 7 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
