K. Budrys: Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę

„Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę, vykdydama šmeižto kampanijas prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai akivaizdus desperacijos aktas – bandymas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo paprastos realybės: Ukraina smarkiai smogia Rusijos karinei mašinai“, – socialiniame tinkle „X“ antradienį rašė ministras.
„Mano žinutė Kremliui: geras bandymas, bet vėl nesėkmingas. NATO vieningas. Esame pasirengę ginti kiekvieną sąjungininkų teritorijos centimetrą – ore, sausumoje ir jūroje“, – teigė K. Budrys.
Kaip skelbta, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia naudotis savo oro erdve organizuojant Ukrainos dronų atakas į Rusijos gilumą.
Susiję straipsniai
Į tai reaguodamas prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad toks naratyvas yra absurdiškas, bet įspėjo, kad tokioje aplinkoje Lietuvai gali grėsti rimtos provokacijos.
Kremliaus formuojamą naratyvą „gryna dezinformacija“ vadino ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) Seime pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Tiesa, jis atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija šia melaginga informacija galėtų pasinaudoti rengdama provokacijas prieš Lietuvą.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė neatmetantis versijų, jog Kremliaus išpuoliai prieš Lietuvą įvairiomis formomis yra galimi. Vis dėlto, jis pabrėžė, kad svarbu būti pasiruošusiems ir incidento atveju nepanikuoti.
Vis dėlto, Ukraina antradienį oficialiai atmetė Rusijos teiginius, kad Ukrainos pajėgos rengia atakas prieš Rusiją iš Latvijos teritorijos. Jų teigimu, šia dezinformacijos kampanija yra siekiama destabilizuoti Baltijos regioną.
Kiek anksčiau, atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusį trečiadienį pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami.
Kęstutis BudrysRusijaUkraina
Rodyti daugiau žymių