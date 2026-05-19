Lietuvos diena

KAM su poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl infrastruktūros plėtros

2026 m. gegužės 19 d. 14:42
Antradienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) su dviem poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo.
Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiui.
Pasirašyme dalyvavo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Kaip skelbta, R. Kauno vadovaujama ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 mln. eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriose veikia kariniai poligonai. Tai numatantis susitarimas su dešimtimi savivaldybių buvo pasirašytas balandį.
Savivaldybėms sutarta skirti pinigų keliams, vandentiekiui, švietimui ir kitai svarbiai infrastruktūrai gerinti. Tam bus naudojama dalis ministerijai šiems metams skirtų biudžeto asignavimų – nuo 0,3 iki 0,5 proc.
Šalčininkų rajonui numatyta apie 3,4 mln. eurų, Švenčionių rajono – apie 3,2 mln. eurų, Kazlų Rūdos – apie 1,5 mln. eurų, Jonavos rajonui – apie 970 tūkst. eurų
Tauragės rajono savivaldybei skiriama apie 690 tūkst. eurų, Klaipėdos rajono – apie 490 tūkst. eurų, Šilalės – apie 440 tūkst. eurų, Varėnos rajono – apie 190 tūkst. eurų., Kauno rajono – apie 110 tūkst. eurų, Telšių rajono – apie 70 tūkst. eurų.
Lėšos numatytos savivaldybių socialinės ir inžinerinės infrastruktūros kūrimui arba plėtrai, atsižvelgiant į savivaldybių poreikius, atsiradusius dėl karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų.
Į šį finansavimą neįtraukiami vietinės reikšmės keliai ir keliai, vedantys į karines teritorijas – jų remontas finansuojamas pagal 2022 m. ministerijos patvirtintą tvarką.
Anot ministerijos, lėšos iš gynybai skiriamo biudžeto bus paskirstomos proporcingai karinių teritorijų dydžiui – numatytos skirtingos savivaldybėms skiriamos sumos.
Lietuvoje šiuo metu veikia Pabradės, Rūdninkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių kariniai poligonai.
ELTA primena, kad balandžio viduryje prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimą bei Tauragės poligono praplėtimą numatančius įstatymus. Šiems įstatymų projektams Seimas pritarė balandžio 23 d.
