Ketvirtadienį Seimas imsis LRT pataisų: neatmeta, kad šauks dar vieną nenumatytą posėdį

Apie tai parlamento vadovas užsiminė antradienio rytą vykusioje Seimo seniūnų sueigoje.
„(Ketvirtadienį – Lrytas) pradėsime LRT įstatymo svarstymą. Esame nusimatę laiko taip, kaip buvome ne kartą pasiūlyti iš labiau patyrusių, Jurgio Razmos, kad reikia visai dienai ir gal per dieną mes galėtume sugebėti įveikti. Tai pradedame rytiniame posėdyje, tęsiame visą popietinį posėdį.
Ir gal galime iš karto sutarti, kad jeigu neužteks, tai penktadienį darysime nenumatytą posėdį? Pasitarkime, kokie čia būtų mūsų planai – ar galime per ketvirtadienį pabaigti, ar reikės nenumatyto posėdžio penktadienį“, – Seimo frakcijų seniūnų pasitarime teigė J. Olekas.
Ginčai dėl LRT neslūgsta: K.Vilkauskas sako, kad visiems tinkamo sprendimo nebus
Seniūnų gretose nenuskambėjo prieštaravimų tokiam siūlymui.
Ketvirtadienio Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkėje numatyta, kad LRT pataisų svarstymas prasidės 10.15 val., truks iki 11.20 val. Tuomet parlamentarai imsis kitų projektų, o prie LRT klausimo grįš 14.30 ir diskutuos iki 20 valandos vakaro.
Kodėl svarstymai negali tęstis kitą savaitę?
„Kitą savaitę būtų galima (tęsti svarstymą – Lrytas), bet kitą savaitę nenumatėme plenarinių posėdžių. Mes turime pabaigti, nes mums liko tik 11 šios sesijos dienų. Bet aš manau, kad mes (ketvirtadienį – Lrytas) susitvarkysime. Paskyrėme daug laiko, kadangi buvo, man atrodo, pakankamai ilgos diskusijos komitete, gal papildomo nenumatyto posėdžio ir nereikės“, – prieš Seimo posėdį antradienį žurnalistams teigė J. Olekas.
„Viskas vyksta labai normaliai, ne vienam Seime yra buvę nenumatytų posėdžių, kad išspręstume tuos klausimus, kurie yra darbo eigoje. Ir šiuo atveju taip gali būti, bet jo (nenumatyto posėdžio – Lrytas) gali ir neprireikti“, – teigė jis, paklaustas, ar pataisų kritikai nenumatyto posėdžio netraktuos kaip dar vieno valdančiųjų žingsnio skubinti LRT įstatymo svarstymą.
Tiesa, jeigu ir prireiks nenumatyto posėdžio, atitinkamą sprendimą turės priimti Seimo valdyba.
Jeigu toks nutarimas bus priimtas, tai jau nebebus pirmas kartas, kai LRT įstatymo pataisas parlamentarai svarsto nenumatyto posėdžio metu.
Pernai gruodį, kai Seime kelią skynėsi visuomeninio transliuotojo generalinio direktoriaus atleidimo tvarką lengvinančios įstatymo pataisos, taip pat buvo organizuojamas nenumatytas Seimo posėdis, klausimas svarstytas keliolika valandų.
Tuomet papildomo posėdžio prireikė dėl to, nes siekdama stabdyti, jų vertinimu, ydingų pataisų priėmimą, Seimo opozicija registravo daugybę pasiūlymų projektui – daugelis jų buvo komiški ir ironiški. Vienas tokių siūlymų sulaukė ir pritarimo – konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė siūlė, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas tik tuo atveju, jeigu nepasitikėjimą juo išreiškia demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.
Taip pat valdantiesiems oponuojantys Seimo nariai gruodį vykusiuose svarstymuose posėdžio metu naudojosi visomis įmanomomis progomis pasisakyti – tiek pristatant pasiūlymą, tiek teikiant motyvus, tiek replikuojant po balsavimo. Tokiu būdu taip pat vilkintas laikas.
Stumiant LRT pataisas – nuovargis politikų veiduose: užfiksavo naktinį Seimo posėdį
Visgi, tuomet sušlubavus Kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko sveikatai, įstatymo projekto priėmimas sustojo. Valdantieji nutarė nebeskubėti – Seimo pirmininkas J. Olekas subūrė darbo grupę, kuri rengė naujas LRT įstatymo pataisas, jos šiuo metu ir svarstomos Seime.
Kaip ir pernai gruodį, taip ir dabar LRT žurnalistai bei Žurnalistų profesionalų asociacija kritikuoja teikiamas visuomeninio transliuotojo veiklą reglamentuojančias įstatymo pataisas – dėl to jau vyko ne vienas protestas.
