Ko negalima daryti pamačius droną: taisyklės – aiškios ir griežtos

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) skelbė, kad dronas nukrito Samanės kaime. Pranešimas apie nukritusį droną gautas 19 val. 14 min.
Lietuvos kariuomenės radarai drono nefiksavo.
Pirmadienį Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas liejo kritiką, nes savivaldybės administracija apie droną informuota nebuvo, o gyventojai būtent čia kreipiasi su klausimais.
„Visuomenė pirmiausiai kreipiasi į mus, ieško informacijos. Skambina, socialinėje erdvėje užduoda klausimus, bet mes neturime, ką atsakyti. Labai sudėtinga, kai negali atsakyti, nuraminti žmonių ir paguosti. Tokia situacija, tokia komunikacija. Nei vakar, nei šiandien neinformavo. Turiu informaciją tik iš žiniasklaidos, ką perskaitau. Norėtųsi, kad informuotų tokiais atvejais, norėtųsi, kad informuotų savivaldybės vadovus, kokie procesai vyksta“, – naujienų agentūrai ELTA sakė M. Kaukėnas.
Kaip jau yra rašęs portalas Lrytas, gyventojai įspėjami, kad pamatę droną prie jo nesiartintų ir jokiu būdu nebandytų paliesti, sunaikinti ar atlikti kitų veiksmų. Užfiksavus droną geriausia būtų kreiptis telefonu 112.
Portalas Lrytas primena, LT72.lt gyventojams skelbtas rekomendacijas, ką daryti, pamačius bepilotį orlaivį:
- Išlikite budrūs ir ramūs.
- Nedelsdami eikite į pastato vidų arba priedangą.
- Venkite atvirų erdvių, balkonų ir langų. Nuo drono slėptis reikėtų laikantis dviejų sienų taisyklės, tai yra jei bepilotis orlaivis skrenda lauke, slėptis reikėtų ne kambaryje, kuris turi langą į lauką, o buto koridoriuje.
- Nesiartinkite prie nukritusių ar pastebėtų dronų – jie gali būti pavojingi. Nesistenkite gaudyti ar sunaikinti drono.
- Stebėkite drono kryptį ir judėjimą saugiu atstumu. Jei turite galimybę, užfiksuokite informaciją (neviešindami) ir perduokite ją telefonu 112. Nufilmuotų vaizdų neskelbkite socialiniuose tinkluose – tai gali padėti priešui.
- Laikykitės atsakingų institucijų nurodymų ir sekite oficialius pranešimus.
- Apsaugokite vaikus, senjorus ir gyvūnus – padėkite jiems pasislėpti saugioje vietoje.
- Uždarykite duris ir langus, kad sumažintumėte sprogimo skeveldrų ar smūgio bangos riziką.
- Turėkite paruoštą skubios pagalbos rinkinį (vanduo, pirmosios pagalbos priemonės, dokumentai) ilgalaikei situacijai.
- Jei vairuojate, sustokite saugioje vietoje, kur esate pridengti iš viršaus (pvz., po tiltu ar stogu), ir likite transporto priemonėje.
- Informuokite aplinkinius apie bepiločio orlaivio keliamą pavojų.
Generalinė prokuratūra pirmadienį jau paskelbė, kad drono įskridimas ir nukritimas Utenos rajone bus tiriamas karo nusikaltimų Ukrainoje kontekste.
Paskutinį kartą į Lietuvą dronas buvo įskridęs kovo mėnesį – tuomet jis nukrito ant Varėnos rajone esančio Lavyso ežero. Tai buvo ukrainietiškas dronas.
Lietuvos kariuomenė ir tada skelbė, kad radarai šio objekto neužfiksavo.
