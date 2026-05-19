Laikinasis „Vardan Lietuvos“ pirmininkas: M. Sinkevičius turėtų imtis lyderystės vadovauti Vyriausybei

„Mano nuomone, geriausias sprendimas šiuo atveju būtų Mindaugui Sinkevičiui imtis lyderystės. Jis gavo labai tvirtą mandatą iš partijos. Jei jie iš tiesų nori pokyčio ir reformos, ir galimybės, kad reitingai atsigautų – manau, kad M. Sinkevičius turėtų prisiimti tą lyderystę“, – interviu Eltai teigė V. Sinkevičius, paklaustas, ar pastaruoju metu kritikos sulaukianti premjerė Inga Ruginienė turėtų būti pakeista.
„Žinoma, tai yra jų sprendimai. Jie yra dauguma ir mano siūlymą jie gali priimti kaip politinio oponento klastą. Tačiau aš tą sakau labai nuoširdžiai, nes jis yra, pirmiausia, politikas ir manau, kad visai kitaip mato situaciją, mato realią situaciją daug geriau. Tačiau tai yra socialdemokratų sprendimas. Jie yra didžiausi, jų pasirinkimas buvo Inga Ruginienė ir jie, žinoma, kad gali prie jo likti. Tačiau matome, kad pasitikėjimas Vyriausybe, Seimu, socialdemokratais, kas mėnesį mažėja“, – akcentavo jis.
Anot politiko, M. Sinkevičius turėtų įsivertinti, kokią kryptį renkasi jo vadovaujama politinė jėga.
„Kiek žinau, jis dabar atostogauja. Gal paatostogavęs priims vienokį ar kitokį sprendimą. Jam linkiu gerų atostogų ir turėti laiko pagalvoti, kas yra socialdemokratai, ar jie vis dar yra proeuropinė, stipri, centro politinė jėga, ar jie yra „Nemuno aušros“ palydovas dabartinėje koalicijoje“, – dėstė V. Sinkevičius.
Kaip skelbta, gegužės pradžioje nuolatiniu LSDP pirmininku išrinktas M. Sinkevičius teigė neatmetantis galimybės dar per šią Seimo kadenciją persikelti dirbti į Vilnių bei užimti postą centrinėje valdžioje. Tačiau, pasak socdemų lyderio, tai turėtų įvykti organiškai.
Politiniuose kuluaruose jau kurį laiką svarstoma, jog M. Sinkevičius galėtų užimti premjero postą ir pakeisti šiuo metu ministre pirmininke dirbančią Inga Ruginienę. Vis tik LSDP lyderis pabrėžia, jog galimi pokyčiai neturėtų būti sukuriami dirbtinai.
Socialdemokratų deleguota I. Ruginienė premjerės pareigas pernai perėmė iš Gintauto Palucko, atsistatydinusio po žurnalistiniuose tyrimuose iškeltų klausimų apie jo ir jo šeimos verslo ryšius.
Naujausia „Delfi“ užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad I. Ruginienę kaip tinkamiausią eiti Vyriausybės vadovės pareigas mato 3,5 proc. apklaustųjų, ji šių reitingų lentelėje rikiuojasi penktoje vietoje.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
