NATO naikintuvui numušus droną Estijoje, R. Kaunas sako: toks modelis turėtų veikti ir Lietuvoje

„Toks modelis Lietuvoje ir turi veikti. Numušė virš Estijos skridusį droną NATO oro policijos naikintuvai, pakilę iš Lietuvos, Šiaulių oro bazės“, – antradienį žurnalistams teigė R. Kaunas.
Kaip skelbta, NATO vadovaujamos oro policijos misijos Baltijos šalyse naikintuvas virš Estijos numušė bepilotį orlaivį. Bepilotis buvo numuštas virš Virtsjarvo ežero Estijos pietuose.
Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras naujienų portalui „Delfi“ sakė, kad tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje.
Ukrainos bepiločiai orlaiviai antradienį atakavo šiaurės vakarinį Rusijos regioną, dėl to sutriko eismas Pskovo oro uoste ir Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste.
Tuo metu Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (LNGS) pranešė apie Latvijos oro erdvėje skraidantį bepilotį orlaivį. Apie grėsmę iš pradžių pranešta Kraslavos ir Ludzos savivaldybėse. Vėliau pranešimai taip pat buvo išsiųsti Preilių ir Rėzeknės savivaldybių gyventojams.
Prieš pat 12.30 val. Maduonos savivaldybėje buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Apie 13 val. perspėjimas buvo išplėstas į Cėsio, Smiltenės ir Gulbenės savivaldybes.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) informavo, kad Lietuvos danguje incidentų nebuvo fiksuota.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
