O. Leiputė: M. Sinkevičius tiktų visoms pozicijoms, bet turime I. Ruginienę, ji puikiai dirba

„Dėkojame Virginijui Sinkevičiui už rūpestį mūsų partija ir frakcija, bet mes esame priėmę sprendimus, mūsų partijos pirmininkas tinkamas apskritai į visas pozicijas kokias norėtume, galėtume deleguoti, tačiau šiai dienai mes turime priėmę gera sprendimą — turime premjerę Ingą Ruginienę. Ji puikiai dirba ir vykdo darbus“, – Eltai antradienį teigė Seimo narė.
Taip ji kalbėjo laikinajam Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkui Virginijui Sinkevičiui interviu Eltai pareiškus, kad socialdemokratų vedlys M. Sinkevičius turėtų imtis lyderystės ir perimti vadovavimą Vyriausybei. Pasak O. Leiputės, tokie pareiškimai primena skaldymą.
„Iš opozicijos mes negalime tikėtis kokių nors kitokių klausimų, tik stengimąsi kažkaip net ir tarpusavyje pykdyti“, – teigė Seimo narė.
Susiję straipsniai
Dronui vėl įskridus į Lietuvą – reakcijų banga: I. Ruginienė šaukia NSK posėdį, iš G. Nausėdos – raginimai
Po dar vieno drono incidento – buvusio ministro patarimai R. Kaunui ir ultimatumas iš koalicijos partnerio
„V. Sinkevičius turi teisę reikšti savo nuomonę, tegul jis ją reiškia. Sprendimus priimame mes“, – pabrėžė ji.
Parlamentarė taip pabrėžė, kad nepaisant viešojoje erdvėje pasigirstančios kritikos I. Ruginienei, tiek frakcija, tiek partija ja pasitiki.
„Vienareikšmiškai frakcija pasitiki ir partijos pirmininkas pasitiki taip pat“, – sakė O. Leiputė.
Kaip skelbta, gegužės pradžioje nuolatiniu LSDP pirmininku išrinktas M. Sinkevičius teigė neatmetantis galimybės dar per šią Seimo kadenciją persikelti dirbti į Vilnių bei užimti postą centrinėje valdžioje. Tačiau, pasak socdemų lyderio, tai turėtų įvykti organiškai.
Politiniuose kuluaruose jau kurį laiką svarstoma, jog M. Sinkevičius galėtų užimti premjero postą ir pakeisti šiuo metu ministre pirmininke dirbančią Inga Ruginienę. Vis tik LSDP lyderis pabrėžia, jog galimi pokyčiai neturėtų būti sukuriami dirbtinai.
Socialdemokratų deleguota I. Ruginienė premjerės pareigas pernai perėmė iš Gintauto Palucko, atsistatydinusio po žurnalistiniuose tyrimuose iškeltų klausimų apie jo ir jo šeimos verslo ryšius.
Naujausia „Delfi“ užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad I. Ruginienę kaip tinkamiausią eiti Vyriausybės vadovės pareigas mato 3,5 proc. apklaustųjų, ji šių reitingų lentelėje rikiuojasi penktoje vietoje.
Orinta LeiputėMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių