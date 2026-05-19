Paskelbta EBIT vadovų konferencijos programa

„Kaskart konferencijos programa pradedama kurti nuo balto lapo, o tuomet per daugybę diskusijų, idėjų ir darbo ji susidėlioja į visumą. Tas procesas įdomus tuo, kad jame labai aiškiai matosi, kaip skirtingi žmonės – pranešėjai, organizatoriai ir dalyviai – formuoja ne tik programą, bet ir viso renginio prasmę. Pranešėjų įsitraukimas ir atsakomybė prieš auditoriją suteikia šiai konferencijai svorio, kuris natūraliai peržengia vien renginio formatą“, – pasakoja viena iš konferencijos organizatorių. G. Riaubienei pritaria ir ilgametis EBIT konferencijos dalyvis, advokatų profesinės bendrijos „TEGOS“ vadovas Vilius Bernatonis, pridurdamas, kad konferencijoje žmonės dalyvauja dėl dviejų priežasčių: šviežių idėjų, kurios skamba nuo scenos, ir ypatingos bendraminčių atmosferos.
„Pasitaiko tokių įžvalgų, kokių kitose Lietuvoje vykstančiose konferencijose ir neišgirsi. Vien dėl to EBIT yra įvykis“, – įsitikinęs advokatas.
Susiję straipsniai
Vytautas V. Landsbergis prisiminė vaikystę – benamius senelius, tėvo ketureilius ir iš tada atsineštas traumas
Šiais metais EBIT išsiskiria temų gausa – nuo individualios atsakomybės ir vertybių iki globalių sisteminių klausimų. „Šių metų programoje bus daug skirtingų temų ir požiūrio kampų – nuo lyderystės, komunikacijos, pokyčių valdymo bei duomenų įtakos mūsų kasdienybei iki įžvalgų apie planetos ateitį, pilietiškumą, vertybes. Greta to laukia ir svarbios diskusijos apie demografiją, švietimą, investavimą, geopolitiką bei visuotinę gynybą. Tai bus dvi dienos, kupinos intensyvaus ir kryptingo turinio“, – pasakoja G. Riaubienė.
Išskirtinės reikšmės tyrimas
Be garsių užsienio pranešėjų, tarp kurių – buvęs „Ingka Group“ generalinis direktorius, „Ingka Group“ valdybos narys Jesperas Brodinas; neuromokslininkė, „The Wall Street Journal“ bestselerių autorė ir neurolyderystės pradininkė Friederike Fabritius; alchemikas, elgesio mokslo vizionierius ir Ogilvy UK kūrybos vadovas Rory Sutherlandas ir buvęs Lenkijos Respublikos prezidentas Andrzejus Duda – didžiulė gausa gerai pažįstamų Lietuvos ekspertų ir žinomų veidų bei dėmesio vertų diskusijų.
Bene ryškiausias šių metų konferencijos akcentas – visuotinės gynybos tyrimo pristatymas. Tyrimo išskirtinumas – išsamiai tarptautinės ekspertų komandos išanalizuoti pažangiausi visuotinės gynybos modeliai Suomijoje, Šveicarijoje, Izraelyje ir Pietų Korėjoje – valstybėse, kurios skirtingais istoriniais ir geopolitiniais kontekstais yra sukūrusios veikiančias, visuomenės įtrauktimi paremtas gynybos sistemas. Remiantis šia analize, EBIT scenoje bus pateikti konkretūs, Lietuvai pritaikyti siūlymai, kaip galėtų būti formuojama ir įgyvendinama visuotinės gynybos architektūra mūsų šalyje. Tyrimą inicijavo Lietuvos verslo remiama organizacija „Stiprūs kartu“, siekianti stiprinti valstybės atsparumą. Tai, žada organizatoriai, – kertinis pristatymas, galintis iš esmės nubrėžti Lietuvos saugumo strategijos kryptį artimiausiems dešimtmečiams.
Tyrimą pristatys tarptautinė aukšto rango karinių vadų ir ekspertų komanda: buvęs Suomijos kariuomenės vadas ats. generolas Timo Kivinen, buvęs Pietų Korėjos Specialiųjų operacijų pajėgų vadas ats. generolas leitenantas In-Bum Chun, buvęs Izraelio Šiaurinio korpuso ir daugiadomenės manevrų struktūros vadas ats. generolas majoras Saar Tzur bei žurnalistas Edmundas Jakilaitis.
Po pristatymo EBIT scenoje vyks diskusija, kurioje verslo ir valstybės atstovai analizuos ką tik pristatytas išvadas ir jų praktinę reikšmę Lietuvos saugumo politikai. Joje dalyvaus investuotojas, vienas iš „Vinted“ įkūrėjų Mantas Mikuckas, krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas, „Hostinger“ valdybos pirmininkas Arnas Stuopelis bei „Bridge Capital“ vadovaujantysis partneris Jonas Tamulis. Diskusiją moderuos „Delfi“ vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė. Diskusijoje bus siekiama ne tik įvertinti tyrimo įžvalgas, bet ir išryškinti, kokie sprendimai galėtų realiai veikti Lietuvos institucijų, verslo ir visuomenės sąveikoje, stiprinant šalies atsparumą besikeičiančiame saugumo kontekste.
Nuo pilietiškumo iki kultūrinės savivokos
Konferencijoje dalyvaus ir pranešimą pirmą kartą skaitys vienas ryškiausių Lietuvos muzikos ir kultūros scenos veidų – Saulius Urbonavičius-Samas. Jo metu S. Urbonavičius–Samas kvies kelti esminius klausimus apie šiuolaikinio žmogaus gyvenimo logiką, pilietiškumą ir asmeninę atsakomybę. „Esu sukaupęs tikrai didžiulę patirtį ir, kaip sako, priešui tik palinkėk tiek permainų, kiek teko patirti man per gyvenimą – nuo sovietinio lagerio kančių iki išsilaisvinimo, roko maršų ir Berlyno sienos griūties – būti jų liudininku ir dalyviu. Ir daugybė kitų įvykių, taip pat aktyviai dalyvaujant visur, kas vyksta Lietuvoje. Tai aš manau, kad šia patirtimi pasidalinti su žmonėmis, kurie, kaip suprantu, šioje konferencijoje vis tik yra verslo atstovai ir aktyvūs žmonės, kuriantys šios dienos ir ateities Lietuvą, yra svarbu“, – sako S. Urbonavičius-Samas.
O žurnalistas, laidų ir renginių vedėjas Rimas Šapauskas Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą kvies diskutuoti apie vertybes, kurios formuoja ne tik asmeninę laikyseną, bet ir vadovavimo kokybę organizacijose. Dar vienas ryškus programos akcentas – poeto, publicisto, teatro ir kino režisieriaus, vaikų rašytojo Vytauto V. Landsbergio pranešimas apie prigimtinį genialumą, kūrybiškumą ir jo trapumą šiuolaikinėje visuomenėje. Tęsiant kultūros tematiką, kino režisierius Karolis Kaupinis konferencijoje analizuos Kazio Pakšto idėjas ir jų aktualumą šiandien, klausdamas, ką K. Pakštas iš praeities gali išmokyti mus apie mūsų ateitį ir į kokias jo įžvalgas verta kreipti dėmesį šiandien? O „Brolis Timber“ vadovė Ingrida Vizbaraitė EBIT scenoje atvirai dalinsis savo keliu tarp meno, lyderystės ir verslo realybės. Ji žada pasidalinti pasakojimu apie netipišką verslininkę, kuri vertę kūrė ne pagal taisykles, o ten, kur kiti jos net nematė.
Duomenys, ekonomika ir klimato kaita
Technologijų ir duomenų temą konferencijoje nagrinės TEGOS partneris, Technologijų industrijos grupės vadovas Mindaugas Civilka. Jis stengsis atsakyti, kokia yra duomenų galia, kas iš tiesų slypi už mūsų kasdienių skaitmeninių pasirinkimų ir kiek tai apskritai vis dar yra mūsų pasirinkimai. Pranešimas atskleis nematomą duomenų galios infrastruktūrą ir kintančias taisykles pasaulyje, kuriame sprendimus vis dažniau formuoja algoritmai. „Orion Securities“ Investavimo vadovas ir Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas konferencijoje formuos ekonomikos ir investavimo kryptį aptardamas, kaip neiššvaistyti laiko belaukiant saugesnio periodo investicijoms ir kokios alternatyvos egzistuoja tradiciniams sprendimams.
Plačiau apie investavimo galimybes krizių epicentre diskutuos „Orkest partners“ vadovė, investuotoja, nepriklausoma valdybų narė, juvelyrikos galerijos „v2o“ savininkė Viktorija Orkinė, kuri moderuos diskusiją, bei „Willgrow“ investicijų vadovas Tomas Krakauskas, „INVL Šeimos biuro“ vadovė Asta Jovaišienė ir „EIKA Group“ generalinis direktorius Domas Dargis. Čia jie pasidalins ypač naudingomis įžvalgomis, kaip vertina šiuo metu pasaulyje vyksiančius įvykius, kaip tai veikia investuotojų elgseną, papasakos, kaip tvarkosi su savo valdomais investicijų portfeliais bei atskleis, kokios durys užsidaro ir kokios naujos galimybės atsiranda itin nestabilios pasaulinės ekonomikos kontekste. Taip pat diskusijoje„Verslas klausia: ekonomika atsako“, kurioje dalyvaus ekonomistai Žygimantas Mauricas ir Nerijus Mačiulis, o pokalbį moderuos žurnalistas Edmundas Jakilaitis, bus siekiama atsakyti į klausimą, kokie signalai šiandien svarbiausi Lietuvos verslui, ir ką jie iš tiesų reiškia? O kaipgi konferencija be visiems rūpimų ir svarbių mokslo pasaulio įžvalgų? Mokslinę perspektyvą renginyje pateiks fizikas, tarp 1 proc. labiausiai cituojamų geomokslų mokslininkų pasaulyje, dr. Darius Čeburnis. Jis kvies pažvelgti į klimato kaitą per augančios ekonomikos prizmę.
Pokyčių valdymas, komunikacija ir griūvanti pasaulio tvarka
Pokyčių vadybos temą nagrinės pokyčių vadybos ekspertė, TV laidų ir renginių vedėja Lina Mieliauskienė, kuri kalbės apie vadovų sprendimų inerciją ir tai, kodėl organizacijos dažnai sustoja ties žinojimu ir nesiima veiksmų. Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė kvies kitu žvilgsniu pažvelgti į kultūrinę komunikaciją, nagrinėdama išties svarbius klausimus: kodėl užsieniečiams kartojame tą pačią istoriją apie Lietuvą ir ar mes mokame pasakoti apie save pasauliui?
Dar viena verta dėmesio diskusija kvies pagalvoti apie griūvančią pasaulio tvarką bei kas mūsų laukia ateityje. Geopolitinė realybė keičiasi greičiau nei spėjame ją suprasti. Transatlantiniai santykiai braška, Europos saugumo architektūra perbraižoma, o globali tvarka, prie kurios buvome įpratę, vis labiau primena praeitį neiateitį. Ką tai reiškia Lietuvai – valstybei, kurios saugumas ir ekonomika glaudžiai susiję su Europos Sąjunga ir JAV? Diskusijoje dalyvaus diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, geopolitikos ekspertė Margarita Šešelgytė bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, AB „Kauno Grūdai“ vadovas Andrius Pranckevičius. Diskusiją moderuos „Delfi“ vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė.
Švietimas ir demografija
Konferencijoje pro akis neprasprūs ir visuomenėje itin aktualios ateities kartų temos. Švietimo sopulius nagrinės įvairių sektorių atstovai – nuo verslo iki savivaldos – kviesdami aptarti, kaip prie geresnio švietimo Lietuvoje gali prisidėti verslas ir kiekvienas iš mūsų, kad tai taptų nacionaliniu prioritetu. Tarp dalyvių – „TV3 Group Lithuania“ generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė, Filantropinio fondo „Devbridge Foundation“ direktorė, „Švietimas Nr.1“ valdybos narė Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmelė ir Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas. Diskusiją moderuos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas. Žinoma, renginio metu bus paliesta ir visuomenėje šiuo metu ypač opi tema – smarkiai blogėjanti demografinė situacija Lietuvoje. Diskusijoje „Kiek žmonių reikia Lietuvai?“ „Telia“ vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters, ekonomistas, sociologas, Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis ir Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius plačiau apžvelgs demografines šalies problemas bei sieks pereiti nuo problemos konstatavimo prie sprendimų paieškos, įtraukiant verslo idėjas ir požiūrį. Diskusiją moderuos „Delfi“ vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė.