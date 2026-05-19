Po įrašų apie mįslingas mirtis Kapčiamiestyje A. Miškinienė nebeištvėrė: „Peržengė visas ribas“

Neseniai feisbuke pasirodė informacija apie mįslingą mirtį Kapčiamiestyje, apie kurią prakalbo visuomenės veikėjas, laidų vedėjas Artūras Orlauskas.
Jis tikino, kad Kapčiamiestyje įvyko pirmoji mirtis „nuo poligono stūmėjų rankos“ – neva laišką iš Krašto apsaugos ministerijos gavęs 73 metų senjoras „susmuko nespėjęs jo atplėšti ir mirė“.
A. Orlauskas savo feisbuke teigė, kad tokius laiškus apie neva atimtą jų nuosavybę gauna ir daugiau Kapčiamiesčio apylinkių gyventojų. Šis jo įrašas sulaukė kelių tūkstančių „patiktukų“ ir daugiau nei pustrečio tūkstančio pasidalijimų.
A. Orlausko įraše taip pat patalpinta ir vaizdo medžiaga, kurioje „Kapčiamiesčio bendruomenės giria“ pirmininkas Tomas Ramanauskas duoda interviu žurnalistei. Ten jis kalba apie tai, jog Kapčiamiesčio gyventojai iš tiesų pradėjo gauti informacinius laiškus iš Krašto apsaugos ministerijos – tokį laišką jis gavo ir pats.
„Vienas iš labai šviesių bendruomenės narių, gyventojų, gavęs tą laišką parsinešė jį namo, tačiau pilnai jo atplėšti nepajėgė. Beplėšiant tą laišką jam sustojo širdis, ir pastarasis numirė, nesusitaikydamas su tuo, ką ten pamatys“, – kalbėjo T. Ramanauskas.
Į tokią informaciją antradienį sureagavusi Lazdijų rajono merė A. Miškinienė akcentavo – nors baimė yra galingas įrankis, dar galingesnis įrankis yra tiesa. Pasak merės, pastaruoju metu viešojoje erdvėje plintantys gandai apie mirtis Kapčiamiesčio seniūnijoje peržengė visas ribas.
„Todėl būsiu atvira. Pirmiausia noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą šeimoms, neseniai netekusioms savo artimųjų. Kiekviena netektis yra labai jautrus ir skaudus įvykis, todėl apie tokius dalykus būtina kalbėti itin atsakingai – remiantis faktais, o ne prielaidomis ar gandais.
Savivaldybė neturi jokios oficialios informacijos ar duomenų, kurie leistų sieti šias netektis su Krašto apsaugos ministerijos siųstais laiškais ar Kapčiamiesčio poligono steigimo procesu. Mano nuomone tokios sąsajos, daromos be įrodymų, yra neatsakingos ir labai skaudžios.
Turima statistika tokių sąsajų taip pat nepatvirtina, todėl jas vertinu kaip dezinformaciją“, – teigė A. Miškinienė.
Lazdijų rajono merė taip pat pateikė ir mirčių Kapčiamiestyje statistiką – netektys, pabrėžė ji, susijusios su natūraliomis priežastimis.
„Visoje Kapčiamiesčio seniūnijoje 2023 m. mirė 20 žmonių, 2024 m. – 34, 2025 m. – 24, 2026 m. – 6 žmonės. Mirusiųjų amžiaus vidurkis šiais metais svyravo nuo 72 iki 82 metų. Pačioje poligono teritorijoje 2023 ir 2024 m. mirė po 5 žmones, 2025 m. – 1 žmogus, 2026 m. – 2 žmonės.
Mano žiniomis, minimos netektys yra susijusios su natūraliomis priežastimis, garbiu amžiumi ir ilgalaikėmis sveikatos problemomis. Todėl labai apmaudu, kai asmeninės šeimų tragedijos viešojoje erdvėje tampa priemone kurti nepagrįstą paniką ar manipuliuoti pačia jautriausia tema.
Didžioji dalis rajono gyventojų supranta valstybės gynybos poreikius ir poligono svarbą, tačiau natūralu, kad dalis žmonių jaučia nerimą dėl savo ateities, turto ir gyvenimo pokyčių. Padidinto streso ir nežinomybės fonas kuria palankią terpę plisti panašiems gandams“, – tvirtino A. Miškinienė.
Ji taip pat kvietė bendruomenę susitelkti, kliautis kritiniu mąstymu ir nepasiduoti provokacijoms.
„Tik būdami atsakingi už tai, ką sakome ir kuo dalinamės, įveiksime visus iššūkius ir tapsime stipresni“, – patikino merė.
Kaip jau skelbta, Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pristatytame įstatymo projekte siūloma Kapčiamiesčio poligoną padalinti į dvi funkcines zonas, kurių viena būtų skirta manevravimui, o kitoje ketinama įrengti kovinio šaudymo šaudyklas. Pasak Krašto apsaugos ministerijos, šios teritorijos iš viso sudarytų 14,6 tūkst. hektarų plotą.
Pagal projektą, maždaug du trečdaliai numatytos teritorijos atliks karinio mokymo funkciją ir bus skirti manevravimui, taktinio judėjimo pratyboms bei administraciniams pastatams. Šioje dalyje iš viso yra 77 sodybos, jų savininkai ar ten įsikūrę verslai galės rinktis – ar pasilikti, ar per 60 mėnesių turtą parduoti valstybei supaprastinta tvarka.
Tuo metu karinio poligono funkciją atliksianti teritorija su kovinio šaudymo zona bus koncentruota vakarinėje poligono dalyje prie Lenkijos sienos, čia iš viso yra 13 sodybų. Į šią dalį patenkantis privatus nekilnojamasis turtas bei verslai bus išperkami vadovaujantis patvirtintu įstatymu. Individualias turto ir verslų vertinimo paslaugas atliks nepriklausomi turto vertintojai.
Gyventojams bus kompensuojama ir neturtinė žala, kuri sieks 45 minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA) dydį – 51,8 tūkst. eurų už sodybą.
Mokomojoje poligono teritorijoje esančių sodybų savininkai per penkerius metus galės apsispręsti, ar likti ten gyventi, ar parduoti savo turtą, už šias sodybas taip pat bus atlyginama pagal palankesnį metodą – atkuriamąją arba lyginamąją jų vertę.
Papildomai tokių sodybų savininkai gaus 22 MMA dydžio moralinę kompensaciją – 25,3 tūkst. eurų už neturtinius praradimus.
Primename, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
