Po netikėto E. Rudelienės radinio prie ežero – pasieniečių ir policijos reakcija

Kaip anksčiau skelbė Lrytas, netikėtą vaizdą netoli savo namų Trakuose anksti ryte pamačiusi politikė iškart kreipėsi bendruoju pagalbos telefonu 112.
„Šio ryto maudynės prasidėjo skambučiu 112. Anksti ryte nuėjus prie ežero maudytis, netoliese pastebėjau tokį vaizdą. Ačiū pareigūnams už greitą reagavimą“, – feisbuke rašė E. Rudelienė, pasidalijusi ir kontrabandinių balionų nuotrauka.
Sureagavo policija ir pasieniečiai
Neeilinė kontrabandos sulaikymo operacija: prireikė ir ugniagesių pagalbos
Kiek vėliau antradienio rytą liberalė portalui Lrytas pasakojo, kad balionus aptiko ne savo kieme – šiek tiek toliau nuo namų.
„Per kokius penkis namus nuo mano kiemo. Be penkiolikos šešios jau paskambinau pareigūnams. O kada balionai nusileido – nežinau“, – komentavo Seimo narė.
Anot E. Rudelienės, policijos pareigūnai į jos pranešimą sureagavo labai operatyviai.
„Labai greitai atvyko – per penkias minutes“, – patikino liberalė.
Su pasieniečiais E. Rudelienė sakė nebendravusi – anksti ryte išvyko į Seimą.
Kaip portalui Lrytas antradienį nurodė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas, sostinės policija pranešimą apie pastebėtą meterologinį balioną su galimu ryšuliu Trakuose gavo ankstyvų rytą apie 05 val. 28 min.
„Vėliau iš gyventojų dar buvo gauta keletas pranešimų su panašia informacija. Pareigūnai reagavo į pranešimą. Atvykus buvo užtikrinta vietos apsauga, balionas su galimu kroviniu perduotas VSAT (pasieniečiams) pareigūnams, kurie ir atliks tolimesnį tyrimą“, – rašoma pateiktame komentare.
VSAT atstovas Giedrius Mišutis savo ruožtu portalui Lrytas sakė, kad visas incidento detales kol kas žino policija – kad balionai būtų įskridę į Lietuvos teritoriją, pasieniečių turima įranga nefiksavo, bet maždaug aštuonis balionus jie esą matė dar Baltarusijos teritorijoje.
Tikėtina, kad dalis jų įskrido į Lietuvą.
„Šią naktį Baltarusijos pusėje pasieniečiai matė, fiksavo galimai aštuonis kylančius balionus, bet jie buvo Baltarusijos gilumoje.
Po to jie dingsta danguje, mūsų sistema pritaikyta labiau judėjimui ant žemės, bet iš atstumo šiek tiek matėsi, kad tamsoje, Baltarusijoje, galėjo kilti bent aštuoni, įtariama, balionai“, – aiškino G. Mišutis.
Pasak VSAT atstovo, bent pasienio ruože pasieniečiai antradienio naktį taip pat neperėmė nė vieno baliono.
„Kadangi balionai dideliu aukščiu kyla į viršų, yra kelių kilometrų aukštyje, visais atvejais VSAT karinėms oro pajėgoms – tai yra institucija, atsakinga už oro erdvės stebėjimą ir kontrolę – tiesiog perduoda tą informaciją, ir daugiau jau VSAT kažkokių galimybių toliau sekti tuos balionus, jų judėjimą, neturi“, – nurodė G. Mišutis.
Sako, kad skaičiai keičiasi
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kiek anksčiau tvirtino, kad pernai Lietuvai ėmusis aktyvių priemonių prieš kontrabandinių cigarečių skraidinimą balionais iš Baltarusijos, tokiu būdu gabenamos kontrabandos srautas sumažėjo beveik du kartus.
„Mastas sumažėjo ženkliai – mažiausiai du kartus. Tos operacijos, kuriuos vykdomos, tikrai veikia“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.
„Beveik 400 tūkst. pakelių (cigarečių – ELTA), susietų konkrečiais su balionais, buvo sulaikyta, surasta (nuo pernai lapkričio – ELTA) – skirtingais atvejais skirtingai. Mes manome, kad (taikomos priemonės – ELTA) veikia. Vienas balionas nėra kažkokia naujiena (…).
Taip, balionai kol kas skrenda, bet mūsų veiksmai rodo didelį postūmį“, – kalbėjo ministras.
Policijos departamento duomenimis, nuo 2025 m. lapkričio 24 d., kuomet vyksta policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose, buvo aptikti 134 oro balionai, gabenę kontrabandines cigaretes.
Rasta daugiau nei 376 tūkst. pakelių iš Baltarusijos tokiu būdu atgabentų cigarečių. Dėl kontrabandos buvo sulaikyti 72 asmenys, pradėta 19 ikiteisminių tyrimų.
VSAT atstovas G. Mišutis anksčiau Eltai sakė, kad šiemet stebimas mažesnis oro balionų antplūdis nei pernai.
„Šiemet gegužę perimti 4 balionai, balandį – 7. Tuo metu pernai balandį buvo perimti 46 oro balionai iš Baltarusijos. Šiemet kovą perimti 30 balionų, tuo metu pernai – 77. Šiemet vasarį perimti 24 balionai, o tą patį mėnesį pernai – 45“, – teigė G. Mišutis.
