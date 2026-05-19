Lietuvos diena

Prisiekė naujasis Kauno miesto tarybos narys

2026 m. gegužės 19 d. 13:00
Antradienį vykusio miesto tarybos posėdžio metu darbą pradėjo naujasis tarybos narys dr. Kęstutis Morkūnas. Jis pakeitė balandžio mėnesį anapilin išėjusį tarybos narį, visuomenininką Saulių Kavaliauską. Posėdžio pradžioje velionis pagerbtas tylos minute.
Priesaiką davęs dr. Kęstutis Morkūnas Kaunui bei miesto tarybai pažįstamas – 2019–2023 m. jis buvo Kauno miesto tarybos nariu.
Kauno technologijos universitete jis yra įgijęs informatikos inžinerijos mokslų daktaro laipsnį. Per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią profesinę veiklą sukaupė reikšmingą patirtį informacinių technologijų, inovacijų ir projektų valdymo srityse.
„Kaip keturių Kaune augančių vaikų tėvui, šio miesto ateitis man rūpi ne tik kaip tarybos nariui. Į tarybą grįžtu su sveikatos technologijų ir inovacijų patirtimi, kurią sieksiu pritaikyti miesto labui“, – sakė dr. K. Morkūnas.
Šiuo metu jis dirba vyriausiuoju ekspertu ir inovacijų projektų vadovu sveikatos technologijų klasteryje „iVita“. Čia koordinuoja medicinos technologijų, dirbtinio intelekto ir skaitmeninių sprendimų projektus, taip pat prisideda prie tarptautinių iniciatyvų įgyvendinimo.
Pradėdamas darbą taryboje, dr. Kęstutis Morkūnas prisijungė prie Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto – to paties, kuriame anksčiau veiklą vykdė ir a.a. Saulius Kavaliauskas.
„Pagarbiai prisimenu pirmtaką Saulių Kavaliauską ir jo indėlį Kaunui“, – kalbėjo mokslų daktaras.
A.A. S. Kavaliauskas daugelį metų aktyviai dirbo Kauno miesto taryboje bei reikšmingai prisidėjo prie žmonių turinčių regėjimo negalią gerovės. Jis taip pat buvo aktyvus bendruomenės narys, glaudžiai bendradarbiavęs su kolegomis.
