R. Žemaitaitis neatmeta galimybės dalyvauti savivaldos rinkimuose: norisi arčiau namų

2026 m. gegužės 19 d. 14:53
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako neatmetantis galimybės dalyvauti kitąmet vyksiančiuose savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimuose, tačiau kol kas galutinio sprendimo neatskleidžia.
„(…) Kažkur tikrai dalyvausiu. Skyrius prašo (dalyvauti – ELTA) Palangoje“, – žurnalistams antradienį teigė R. Žemaitaitis.
„Aš esu komandos žmogus. Jeigu man komanda pasakys, kad man reikia – aš tą tikrai ir padarysiu (…). Alytus prašo, Alytaus visa apskritis prašo (…). Yra Palanga, arčiau namų norisi“, – teigė jis.
Kovą naujienų portalui „Delfi“ politikas sakė svarstantis siekti Palangos mero posto, bet ir tada R. Žemaitaitis pažymėjo, kad dėl sprendimo kelti savo kandidatūrą dar nėra apsisprendęs.
L. Kasčiūnas apie kratas pas „aušriečius" ir koalicijos ateitį: socdemai turi griežtai prisiimti atsakomybę

Tyrimas dėl automobilių nuomos ir kratos pas „aušriečių" lyderius: viskas, ką žinome iki šiol

I. Degutienė: tokios situacijos per visus nepriklausomybės metus Lietuvoje dar nėra buvę

Kitais metais vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose „Nemuno aušros“ rinkiminiam štabui vadovaus partijos vicepirmininkas Tadas Sadauskis.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 metų pavasarį.
