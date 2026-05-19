R. Žemaitaitis neatmeta galimybės dalyvauti savivaldos rinkimuose: norisi arčiau namų

„(…) Kažkur tikrai dalyvausiu. Skyrius prašo (dalyvauti – ELTA) Palangoje“, – žurnalistams antradienį teigė R. Žemaitaitis.
„Aš esu komandos žmogus. Jeigu man komanda pasakys, kad man reikia – aš tą tikrai ir padarysiu (…). Alytus prašo, Alytaus visa apskritis prašo (…). Yra Palanga, arčiau namų norisi“, – teigė jis.
Kovą naujienų portalui „Delfi“ politikas sakė svarstantis siekti Palangos mero posto, bet ir tada R. Žemaitaitis pažymėjo, kad dėl sprendimo kelti savo kandidatūrą dar nėra apsisprendęs.
Kitais metais vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose „Nemuno aušros“ rinkiminiam štabui vadovaus partijos vicepirmininkas Tadas Sadauskis.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 metų pavasarį.
