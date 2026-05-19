Seimas svarstys siūlymą vertinti įstatymų poveikį demografijai

Už tai numatančias Statuto pataisas antradienį po pateikimo balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 12, susilaikė 28. Projektą apsvarsčius Teisės ir teisėtvarkos komitete (TTK), parlamento plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti birželio 25 d.
Iniciatyvą pateikusi Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė tikisi, kad pasiūlytas reguliavimas paskatins įstatymų projektų rengėjus iš anksto įvertinti jų galimas neigiamas pasekmes šeimoms ir numatyti priemones jų išvengti.
Jei Seimas pritartų, įstatymų projektų rengėjams atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografinei padėčiai.
„Šiuo metu nėra vertinama, ar teisinis reguliavimas nesukuria papildomos finansinės ar administracinės naštos šeimoms, ar prisideda prie galimybių tėvams likti darbo rinkoje, pavyzdžiui, tai būtų lankstus darbo grafikas, paslaugų prieinamumas. Taip pat nėra vertinama, ar įstatymas nedidina šeimų skurdo rizikos“, – Seimo salėje sakė A. Norkienė.
Parlamentaras Bronis Ropė mano, kad yra svarbu išryškinti, kaip teisės aktų projektai veikia demografiją ir jų rengėjas turės pareigą tai paaiškinti.
Projektą kritikavusi liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen šioje iniciatyvoje įžvelgė pseudo rūpestį šeimomis.
„Pasisakau prieš tokį parodomąjį projektą“, – jai pritarė konservatorius Jurgis Razma.
Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama, ar siūlomas teisinis reguliavimas nesukuria papildomų administracinių, finansinių ar socialinių kliūčių šeimoms, planuojančioms susilaukti ar auginančioms vaikus.
Galiojantis Seimo statutas reikalauja įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti jo rengimą paskatinusias priežastis, tikslus ir uždavinius, siūlomas naujas teisinio reguliavimo nuostatas ir kokių teigiamų rezultatų laukiama. Taip pat įstatymo projekto rengėjai turi paaiškinti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai, kaip jo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai, ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.
Tarp privalomųjų aiškinamojo rašto dalių šiuo metu nėra pareigos įvertinti projekto įtaką valstybės ir regionų demografinei padėčiai.
Kaip ELTA jau skelbė, gegužės 7 d. parlamentarai atmetė Statuto pataisas, siūlančias visus Seimui teikiamus įstatymų projektus ir jų pakeitimus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovei ir gimstamumui.
Tokią Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narės Ligitos Girskienės iniciatyvą po pateikimo palaikė tik 11 Seimo narių, prieš buvo 15, susilaikė 27.