Seime gali atsirasti senjorams skirta komisija

Tai numatančias Statuto pataisas, kurias inicijavo socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas, antradienį po svarstymo palaikė 58 Seimo nariai, prieš balsavo 4, susilaikė 30. Ši iniciatyva dar turės įveikti priėmimo stadiją parlamente.
Jei Seimas pritartų, iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpintųsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręstų jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas.
Naujos komisijos sudarymą kritikavęs Seimo narys konservatorius Jurgis Razma teigė visada skeptiškai vertinantis naujų parlamentinių struktūrų kūrimą. Parlamentaro nuomone, komisijos funkcijos gali dubliuotis.
„Vyresnių žmonių problematika turėtų rūpėti Socialinių reikalų ir darbo komitetui“, – teigė J. Razma.
Beje, nauja komisija domėtųsi senjorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Ji analizuotų, ar valstybės ir savivaldybių lygiu įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtrauktį.
Komisija taip pat teiktų savo pasiūlymus Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.
Jei parlamentarai sutiktų sudaryti tokią komisiją, savo kompetencijai priklausančiais klausimais ji rengtų ir teiktų Seimui svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, analizuotų kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliktų parlamentinę kontrolę.
Statuto pataisomis siūloma įpareigoti Vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisiją kasmet teikti Seimui savo veiklos ataskaitą.