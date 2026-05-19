Seimo narės rytas prasidėjo skambučiu policijai: prie ežero išvydo neįtikėtiną vaizdą

Apie tai parlamentarė pranešė ir feisbuke.
„Šio ryto maudynės prasidėjo skambučiu 112. Anksti ryte nuėjus prie ežero maudytis, netoliese pastebėjau tokį vaizdą. Ačiū pareigūnams už greitą reagavimą“, – rašė E. Rudelienė.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kiek anksčiau sakė, kad pernai Lietuvai ėmusis aktyvių priemonių prieš kontrabandinių cigarečių skraidinimą balionais iš Baltarusijos, tokiu būdu gabenamos kontrabandos srautas sumažėjo beveik du kartus.
Kauniečius šokiravo naktinis krovinys: užfiksavo nusileidusį balioną su kontrabanda
„Mastas sumažėjo ženkliai – mažiausiai du kartus. Tos operacijos, kuriuos vykdomos, tikrai veikia“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.
„Beveik 400 tūkst. pakelių (cigarečių – ELTA), susietų konkrečiais su balionais, buvo sulaikyta, surasta (nuo pernai lapkričio – ELTA) – skirtingais atvejais skirtingai. Mes manome, kad (taikomos priemonės – ELTA) veikia. Vienas balionas nėra kažkokia naujiena (…). Taip, balionai kol kas skrenda, bet mūsų veiksmai rodo didelį postūmį“, – kalbėjo ministras.
Policijos departamento duomenimis, nuo 2025 m. lapkričio 24 d., kuomet vyksta policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose, buvo aptikti 134 oro balionai, gabenę kontrabandines cigaretes.
Rasta daugiau nei 376 tūkst. pakelių iš Baltarusijos tokiu būdu atgabentų cigarečių.
Dėl kontrabandos buvo sulaikyti 72 asmenys, pradėta 19 ikiteisminių tyrimų.
VSAT atstovas Giedrius Mišutis Eltai sakė, kad šiemet stebimas mažesnis oro balionų antplūdis nei pernai.
„Šiemet gegužę perimti 4 balionai, balandį – 7. Tuo metu pernai balandį buvo perimti 46 oro balionai iš Baltarusijos. Šiemet kovą perimti 30 balionų, tuo metu pernai – 77. Šiemet vasarį perimti 24 balionai, o tą patį mėnesį pernai – 45“, – Eltai teigė G. Mišutis.
