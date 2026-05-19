Seimo posėdžio metu šalia salės – socialdemokratų šventė

2026 m. gegužės 19 d. 14:14
Seimo rytinio posėdžio metu parlamento salė ištuštėjo – valdantieji vienu metu susibūrė greta esančioje poilsio zonoje, kur, kaip juokavo opozicija, įvyko savotiškas „balius“. Paaiškėjo, kad vaišindamiesi šakočiu ir kitais saldumynais politikai paminėjo socialdemokratės Ilonos Gelažnikienės 55-ąjį jubiliejų.
Gerokai pratuštėjusi posėdžių salė pastebėta prieš vidurdienį, kai valstietė Aušrinė Norkienė pristatinėjo Seimo statuto pataisas, kuriomis siūloma naujai teikiamus įstatymų projektus vertinti ir demografiniu aspektu.
„Kolege, ar jūs nesijaučiate vieniša, kada jūsų kolegos, partneriai jus paliko vardan baliaus, ir tiesiog nesijungia į diskusijas tikrai svarbia demografijos regionuose tema?“ – posėdžio metu dėmesį atkreipė demokratė Agnė Širinskienė.
A. Norkienė atsakė vieniša nesijaučianti.

„Ne, aš tikrai nesijaučiu vieniša. Gerbiu, kad klausote, užduodate klausimus, ir, tikiuosi, palaikysite šitą projektą“, – lūkestį išreiškė valstietė.
Tačiau A. Širinskienė neatlyžo ir dar kartą pabandė sudrausminti valdančiuosius.
„Aišku, šita salė yra visko mačiusi, tai, matyt, išgyvens ir socialdemokratų balius. Bet, kai demografija yra deklaruojama kaip prioritetas, tai tikrai labai norėtųsi, kad kolegos, užuot baliavoję, dalyvautų salėje diskusijose ir rūpintųsi savo tiesioginiu darbu“, – kritikavo demokratė.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažymėjo perduosiantis „šią gražią žinią“ kolegoms.
Į situaciją sarkastiškai sureagavo ir liberalas Vitalijus Gailius.
„Kolege A. Širinskiene, netrukdykite valdantiesiems laikytis Vyriausybės nubrėžtos krypties. Diskotekos, vaišės, betarpiškas bendravimas ir maksimali įtaka demografinės kreivės kilimui“, – ironizavo jis.
Dar prieš šį „vakarėlį“ I. Gelažnikienė oficialiai buvo pasveikinta ir Seimo posėdžių salėje. Tai – įprasta tradicija parlamente.
