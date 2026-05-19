Taryba nepatvirtino 2025-ųjų LRT veiklos ataskaitos

„Gegužės 19 d. posėdyje LRT taryba nepatvirtino metinės LRT veiklos ataskaitos. Pagal tarybos narių pastabas pataisytą ataskaitą planuojama svarstyti ir tvirtinti birželio mėnesio posėdyje“, – Eltai antradienį nurodė LRT atstovė Augustė Mikulėnaitė.
Įstatymas numato, kad Taryba kiekvienais metais iki liepos 1 d. LRT metinę veiklos ataskaitą turi paskelbti ir pateikti Seimui, Tarybos pirmininkas už LRT veiklą atsiskaito parlamento posėdyje.
Ataskaitoje pateikiamos pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos, privalo būti detalūs duomenys apie finansavimo šaltinių skaičių ir visų pajamų, kurios buvo gautos ne iš viešojo pobūdžio paslaugų teikimo, dydį, taip pat nurodytos išlaidos, susijusios su ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimu.
Kai LRT ištekliai naudojami ir viešosioms, ir ne viešosioms paslaugoms teikti, išlaidos turi būti paskirstytos atitinkamai kaip visų įstaigos išlaidų ir visų ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimo išlaidų skirtumas.