Teismui pateikti ieškiniai dėl Marijampolės, Lazdijų, Zarasų ir Biržų tarybų narių galimai nepagrįsto praturtėjimo

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, Ttyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyriaus (VIGS) prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų 46,7 tūkst. eurų.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS vyriausiasis prokuroras kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas priteisti iš buvusio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Meto Ražinsko daugiau nei 9,5 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2020–2023 metų kadenciją M. Ražinskui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos daugiau nei 11,7 tūkst. eurų išlaidos, kaip susijusios su tarybos nario veikla.
Susiję straipsniai
Per kadenciją politikas teikė įvairius čekius, susijusius su išlaidomis automobilio remontui, degalams, draudimui, kompiuterinei įrangai ir interneto paslaugoms. Nustatyta, kad M. Ražinskas per kadenciją įsigijo dyzelino bei benzino už daugiau nei 6 tūkst. eurų. Mokėjimo kvitus už patirtas išlaidas politikas teikė apmokėjimui ir tuo laikotarpiu, kai karantino metu buvo draudžiami žmonių susibūrimai, o darbas vyko nuotoliniu būdu.
Alytaus apylinkės teismui pateiktas civilinis ieškinys dėl galimai nepagrįsto praturtėjimo, prašant priteisti iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Albino Žymančiaus daugiau nei 11,4 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Išanalizavę surinktą informaciją apie A. Žymančiaus pateiktus savivaldybei dokumentus dėl tarybos nario patirtų išlaidų kompensavimo, Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorai nustatė, kad dauguma transporto išlaidų šiam politikui kompensuotos galimai nepagrįstai.
Atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją A. Žymančius pateikė 301 mokėjimo kvitus, pagal kuriuos iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos išlaidos už daugiau nei 9 tūkst. litrų degalų. Politikas už degalus atsiskaitė 26 skirtingomis mokėjimo kortelėmis bei grynaisiais pinigais. Buvo fiksuoti atvejai, kai kuras piltas tą pačią dieną du, tris kartus kelių minučių ar valandų intervalu, degalai įsigyti už savivaldybės ribų. Nustatyta, kad karantino laikotarpiu A. Žymančius patyrė 2 tūkst. 135 eurų išlaidas, kurių didžioji dalis sudarė išlaidos degalams.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į Utenos apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto dabartinės Zarasų rajono savivaldybės tarybos narės Ingridos Tatarūnės praturtėjimo.
Tyrimo metu nustatyta, kad per 2019–2023 metų kadenciją I. Tatarūnei iš savivaldybės buvo kompensuoti 11 tūkst. 552 eurai, iš kurių didžiąją dalį sudarė išlaidos už kurą. Prokuroras nustatė, kad politikės kuro išlaidos neva vykdant tarybos nario veiklą nepagrįstai didelės ir nepateisinamos, kuras piltas tą pačią dieną keletą kartų arba kituose rajonuose, benzinas, dyzelinas bei dujos pirkti ir karantino metu, už degalus atsiskaityta keliomis mokėjimo kortelėmis. Ieškinyje teismui konstatuojama, kad atsakovė tokiu būdu neteisėtai praturtėjo beveik 11 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į tai, kad I. Tatarūnė yra grąžinusi savivaldybei beveik 800 eurus, teismui pateiktame ieškinyje prokuroras prašo iš politikės išieškoti 10 tūkst. 126 eurus.
Utenos apylinkės teismui pateiktas ieškinys dėl dabartinio Zarasų savivaldybės tarybos nario Kęstučio Stankevičiaus nepagrįsto praturtėjimo. Iš šio politiko siekiama išieškoti 10 726 eurus.
Iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto K. Stankevičiui per praėjusią kadenciją buvo išmokėti 11 tūkst. 355 eurai.
Viešojo intereso gynimo tyrimą atlikęs Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras nustatė, kad K. Stankevičiaus išlaidos kurui nepagrįstai didelės ir nepateisinamos: kuras piltas karantino metu, dideliais kiekiais (pavyzdžiui, 114 litrų benzino vienu metu), nuotolinio posėdžio dieną, už degalus apmokėta keliomis mokėjimo kortelėmis. Taip pat nustatytos nepagrįstos išlaidos už ryšio paslaugas – mokėta už keletą abonento numerių, pateiktos nedetalizuotos sąskaitos.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras pateikė teismui civilinį ieškinį dėl praėjusios kadencijos Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Manto Visocko nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas iš jo išieškoti 597 eurus.
Tyrimo metu prokuroras nustatė, kad praėjusios kadencijos metu M. Visockas valdė keletą transporto priemonių. Jis savivaldybei pateikė sąskaitas dėl automobilių remonto, tačiau nėra aišku, kokios transporto priemonės buvo remontuojamos, ar jomis buvo naudojamasi vykdant tarybos nario funkcijas.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, atliekantis viešojo intereso gynimo funkcijas, kreipėsi su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas iš buvusio Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Rito Vaigino išieškoti 692 eurus.
Tyrimo metu nustatyta, kad minėta suma R. Vaiginui buvo kompensuota kaip išlaidos už kurą. Tačiau politikas praėjusios kadencijos metu pateikė čekius, kad kuras piltas Vilniuje, kur gyvena, o ne Biržų rajono savivaldybėje, kurioje jis deklaravo gyvenamąją vietą prieš 2019 metų savivaldos rinkimus.
Prokuroras, atliekantis viešojo intereso gynimo funkcijas, su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus, prašydamas iš praėjusios kadencijos Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Andriaus Budriūno išieškoti 3 tūkst. 564 eurus.
Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų VIGS prokurorai apylinkių teismams balandžio 21 d. duomenimis yra pateikę 178 civilinius ieškinius bendrai daugiau nei 1 mln. 997 tūkst. eurų sumai.
Į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 1 mln. 817 tūkst. eurų.
Šiuo metu atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į 35 savivaldybių biudžetus.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Generalinė prokuratūraLazdijaiZarasai
Rodyti daugiau žymių