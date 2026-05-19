TS-LKD kreipėsi į NSGK: prašo įvertinti socialiniuose tinkluose vykdomos dezinformacijos žalą

Kreipimasis inicijuotas po tyrimų bendrovės „Repsense“ atlikto tyrimo, kuriame teigiama, kad socialiniame tinkle „Facebook“ veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitine kryptimi.
Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinių medžiagų koordinuotam naratyvų stiprinimui tinkle tapo „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio įrašai.
„Pasirodžius duomenų analitikos bendrovės „Repsense“ tyrimui „Žemaitaičio tinklas“, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija prašo įtraukti skleidžiamos dezinformacijos grėsmių bei jų užkardymo klausimo svarstymą į NSGK posėdžio darbotvarkę, nes kova su dezinformacija yra bendras nacionalinio saugumo prioritetas“, – rašoma konservatorių kreipimesi į NSGK.
Teigiama, kad šio koordinuoto tinklo taikiniais jau buvo tapusi kultūros bendruomenė, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) bei prezidentas. Tinklas taip pat naudojamas sistemingam oponentų bei valstybės institucijų diskreditavimui, visuomenės poliarizacijai ir pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis griovimui.
„Pastebimas sinchronizuotas veikimas: paskelbus įrašą, netikrų anketų („botų“) tinklas per itin trumpą laiką masiškai išplatina jį į dešimtis nesusijusių, dažnai silpnai moderuojamų ar regioninių „Facebook“ grupių. Tokia taktika apgauna socialinių tinklų algoritmus, iškeldama tam tikro politiko turinį į vartotojų naujienų srauto viršų, taip pasiekiant neproporcingai dideles, tačiau manipuliacija grįstas auditorijas“, – akcentuojama kreipimesi, kuriame remiamasi „Repsense“ tyrimu.
„Prašome įvertinti dezinformacija grįsto veikimo socialiniuose tinkluose daromą žalą demokratiniams procesams bei valstybės interesams bei inicijuoti klausimo svarstymą su atsakingomis institucijomis“, – raginimą komitetui išreiškia konservatoriai.
„Repsense“ atlikta analizė taip pat atskleidė, kaip koordinuotas turinys plinta lietuviškame „Facebook“. Tyrimo autoriai identifikavo pasikartojantį trijų etapų veikimo modelį.
Pirmajame etape pirminis turinys paskelbiamas asmeninėje paskyroje, tuomet tinklo dalyviai jį perkelia į vieną iš šešių pagrindinių grupių. Antrajame etape per maždaug šešias valandas tas pats tekstas ar žinutė pasirodo dar 2–5 kitose grupėse. Tyrimo autoriai pažymi, kad toks trumpas ir pasikartojantis kopijavimo intervalas laikomas koordinuoto veikimo požymiu.
Trečiajame etape tos pačios paskyros identiškas žinutes pradeda skelbti po didžiųjų Lietuvos naujienų portalų straipsniais socialiniame tinkle „Facebook“, taip, tyrimo autorių teigimu, siekiant pasiekti dešimtis kartų didesnę auditoriją nei pačiose grupėse.