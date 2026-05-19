Tyrimas: „Facebook“ veikia organizuotas propagandos tinklas, pagrindinis jo veikėjas – R. Žemaitaitis

Bendrovė per tris mėnesiu atliko beveik 800 tūkst. viešų įrašų ir komentarų analizę, kuri parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis.
„Šis tyrimas pirmą kartą leido sistemiškai apdoroti beveik 800 tūkst. įrašų ir komentarų bei pamatyti visą koordinuoto tinklo veikimo grandinę. Pirmą kartą galime aiškiai parodyti, kad tai nėra atsitiktinis turinys su spontaniškomis reakcijomis, o veikianti koordinuota infrastruktūra“, – pranešime teigia „Repsense“ vadovas Mykolas Katkus.
Analizės metu identifikuotos šešios pagrindinės ir 26 palydovinės „Facebook“ grupės, veikiančios kaip tarpusavyje susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkst. identiško tarpgrupinio kopijavimo atvejų, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse vienu metu.
Tyrimo duomenimis, didžiausią matomumą tinkle pasiekė „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio „Facebook“ turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami penkiose iš šešių pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko bei buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys.
„Tyrimas neatsako į klausimą, kodėl būtent R. Žemaitaičio turinys šiame tinkle buvo platinamas dažniausiai, tačiau duomenys aiškiai rodo, kad jo įrašai tapo viena pagrindinių medžiagų koordinuotam naratyvų stiprinimui. Tai išskiria jį iš kitų Lietuvos politikų, kurių turinys taip pat cirkuliavo tinkle, bet gerokai mažesniu mastu“, – nurodo M. Katkus.
Analizė atskleidė, kad koordinuotos atakos buvo nukreiptos tiek prieš valdančiuosius, tiek prieš opoziciją, daugiausia dėmesio skiriant prezidentui Gitanui Nausėdai, premjerei Ingai Ruginienei, užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui bei buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui.
Tyrimo autorių teigimu, tinklo veikimo principas grindžiamas ne viena ideologine kryptimi, o nuolatiniu pasitikėjimo valstybės institucijomis mažinimu. Tai, pasak autorių, parodo faktas, jog tie patys politikai vienu metu buvo pristatomi iš priešingų perspektyvų – pavyzdžiui, I. Ruginienė vienuose naratyvuose kritikuojama dėl pernelyg griežtos politikos Baltarusijos atžvilgiu, kituose – dėl pernelyg švelnios pozicijos.
Koordinuoto tinklo branduolį sudaro šešios grupės
Tyrimo duomenimis, tinklo branduolį sudarančiose šešiose pagrindinėse grupėse ir 26 palydovinėse bendruomenėse dominuoja skirtingos temos – nuo anti-NATO ir antiukrainietiškos retorikos iki antisemitinių ar antivyriausybinių naratyvų.
Nustatyta, kad dalis grupių kilo iš ankstesnių prieš COVID-19 vakciną nusiteikusių bendruomenių, „Šeimų maršo“ ar kitų protesto grupių infrastruktūros, kuri vėliau buvo perorientuota naujoms politinėms temoms.
Pasak tyrimo autorių, šešios pagrindinės „Facebook“ grupės, kurios veikė kaip koordinuotos antivalstybinės propagandos infrastruktūros branduolys, yra „INFORMACINIS KLUBAS“, „Taika, Tiesa, Tvarka“, „Tautos Komitetas“, „Naujoji Lietuvos Visuomenė (NLV)“, „LIETUVIŲ ŽEMĖ“ ir „UŽ DIDINGĄ LIETUVĄ!“.
Tyrimo duomenimis, jose sistemingai buvo dalinamasi to paties autorių rato turiniu, dažnai – identiškomis kopijomis. Viena grupių, „Taika, Tiesa, Tvarka“, iki 2024 m. Seimo rinkimų veikė pavadinimu „Mindaugas Puidokas – Taikos koalicija – TTT“, tačiau po rinkimų buvo pervadinta pašalinant politiko vardą.
Teigiama, kad bene svarbiausia buvo grupė „INFORMACINIS KLUBAS“, kurios pasiekiamumas per tris mėnesius siekė 16,7 mln. parodymų. Šią grupę „Facebook“ pašalino 2026 m. kovo 26 d.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad prieš valstybę nutaikyto turinio sklaidoje dalyvavo ir iš pirmo žvilgsnio su politika nesusiję „Facebook“ puslapiai, prisistatantys akcijų, nuolaidų, namų prekių ar elektroninės prekybos turiniu. Juose buvo užfiksuotas pasikartojantis politinio turinio dalinimasis bei koordinuoto turinio sutapimai su pagrindinėmis tinklo grupėmis.
Pasak tyrimo autorių, tai parodo, kad auditorijoms pasiekti gali būti naudojami ne tik atvirai politiniai kanalai, bet ir iš pažiūros neutralūs ar komerciniai puslapiai.
„Repsense“ atlikta analizė taip pat atskleidė, kaip koordinuotas turinys plinta lietuviškame „Facebook“. Tyrimo autoriai identifikavo pasikartojantį trijų etapų veikimo modelį.
Pirmajame etape pirminis turinys paskelbiamas asmeninėje paskyroje, tuomet tinklo dalyviai jį perkelia į vieną iš šešių pagrindinių grupių. Antrajame etape per maždaug šešias valandas tas pats tekstas ar žinutė pasirodo dar 2–5 kitose grupėse. Tyrimo autoriai pažymi, kad toks trumpas ir pasikartojantis kopijavimo intervalas laikomas koordinuoto veikimo požymiu.
Trečiajame etape tos pačios paskyros identiškas žinutes pradeda skelbti po didžiųjų Lietuvos naujienų portalų straipsniais socialiniame tinkle „Facebook“, taip, tyrimo autorių teigimu, siekiant pasiekti dešimtis kartų didesnę auditoriją nei pačiose grupėse.