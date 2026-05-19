V. Kernagis: jei valdantieji atmes komiteto siūlymus dėl LRT, opozicija vėl imsis „filibusterio“

„Mes su Kęstučiu Vilkausku esame šnekėję. Jeigu jie (valdantieji – ELTA) svarstyme priiminės tai, ką mes esame apsvarstę komitete – mes, kaip opozicija, tada priekaištų nereikšime ir bandysime priimti projektą tokį, koks jis išėjo iš komiteto. Bet jeigu jie pradės atmetinėti mūsų siūlymus, kuriems pritarė komitetas – tada tas gali užtrukti. Tada gali ir penktadienį tas svarstymas būti ir tada į priėmimą mes priregistruosime tiek (pasiūlymų – ELTA), kad iki rudens čia visi sedės“, – Eltai teigė Seimo Kultūros komiteto narys.
Vis tik Seimo narys vylėsi, kad anksčiau taikyto „filibusterio“ metodo šįkart neprireiks.
„Aš tikiuosi, kad to nebus. Jie bent jau sako, kad taip nebus“, – sakė parlamentaras.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį užsiminė, kad penktadienį galėtų būti surengtas nenumatytas Seimo posėdis, jei nepavyks sklandžiai užbaigti projekto svarstymo ketvirtadienį.
Savo ruožtu Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas taip pat neatmetė tokio scenarijaus ir pabrėžė, jog viskas priklausys nuo opozicijos.
Pernai gruodį svarstant tuo metu teiktas LRT įstatymo pataisas, opozicija, siekdama vilkinti, jų vertinimu, ydingus sprendimus, registravo daugybę pasiūlymų įstatymo pataisoms. Daugelis jų buvo komiški ir ironiški.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų LRT įstatymo pataisų. Opozicijoje dirbantys Seimo nariai pareiškė, kad pristatys atskirąją nuomonę.
Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Komisija ragina atlikti išsamią analizę bei pabrėžia, kad pokyčiai, susiję su generalinio direktoriaus atleidimu, turėtų būti taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams.
Savo ruožtu Seimo Kultūros komiteto pirmininkas K. Vilkauskas, pristatydamas Komisijos nuomonę dėl darbo grupėje parengto LRT įstatymo projekto, teigė, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė į rekomendacijas.
LRT įstatymo pakeitimus Kultūros komitetas pradėjo svarstyti balandžio viduryje.
Iš viso darbo grupės parengtam įstatymo projektui buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų pasiūlymų, taip pat apie 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų, daugiau nei 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.