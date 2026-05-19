Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: neteisėtų migrantų prie Baltarusijos sienos nefiksuota

2026 m. gegužės 19 d. 07:57
Lietuvos pasieniečiai pirmadienį prie sienos su Baltarusija nefiksavo nė vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo metu Latvijos pareigūnai apgręžė 77 migrantus, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė sekmadienį į šalį neįleidusi 10 tokių asmenų.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Susiję straipsniai
VSAT: neteisėtų migrantų prie Baltarusijos sienos nefiksuota

VSAT: neteisėtų migrantų prie Baltarusijos sienos nefiksuota

VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota, Latvijoje apgręžti 170

VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota, Latvijoje apgręžti 170

Lietuvos pasienyje neteisėti migrantai nepasirodė, bet jie plūsta į kaimyninę šalį

Lietuvos pasienyje neteisėti migrantai nepasirodė, bet jie plūsta į kaimyninę šalį

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.