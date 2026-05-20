A. Veryga nemato pagrindo keisti premjerę: ji geba organizuoti Vyriausybės darbus

„Ne mūsų sprendimas. Jie yra apsisprendę, ką deleguoja į premjerus“, – Eltai teigė A. Veryga.
„Mums tikrai nėra dabar kažkokios problemos dirbti Vyriausybėje. Mums niekaip nėra blogai, išskyrus neišspręstą viceministrų klausimą, kas yra truputį vaikiškas klausimas ir premjerė galėtų jį išspręsti. Čia jai tebėra priekaištas. Čia yra pusdienio reikalas pasikviesti ministrą ir pasakyti, kad yra susitarimai, kurių reikia laikytis“, – akcentavo jis.
I. Ruginienė, politiko teigimu, geba organizuoti Vyriausybės darbą.
„Turbūt priklauso nuo to, kokią sritį paimsime. Bendrąja prasme, Vyriausybė funkcionuoja. Čia turbūt yra skonio reikalas, kas, kokio premjero tikisi. Kas, kam labiau patinka, ar labiau aktyvūs, direktyvūs, kaip buvo Šimonytė, ar tokie kaip Inga Ruginienė“, – dėstė jis.
„Vyriausybė savo darbus dirba, padaro. Patinka ar nepatinka, bet tuos darbus ji sugeba suorganizuoti“, – pridūrė politikas.
Todėl, pasak A. Verygos, šiuo metu nėra pagrįstų aplinkybių pakeisti premjerę.
„Dabar tam nelabai ir aplinkybių yra. Kaip tai reikėtų pagrįsti, motyvuoti? Suprasčiau, kad vyktų kažkas tokio, kur Vyriausybė nesusitvarkytų, čia galime skirtingai vertinti, kaip sekasi tvarkytis su energetikos krize, saugumo krize“, – sakė jis.
Kaip skelbta, interviu Eltai metu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas V. Sinkevičius pareiškė, kad socialdemokratų vedlys M. Sinkevičius turėtų imtis lyderystės ir perimti vadovavimą Vyriausybei.
Gegužės pradžioje nuolatiniu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku išrinktas M. Sinkevičius teigė neatmetantis galimybės dar per šią Seimo kadenciją persikelti dirbti į Vilnių bei užimti postą centrinėje valdžioje. Tačiau, pasak socdemų lyderio, tai turėtų įvykti organiškai.
Politiniuose kuluaruose jau kurį laiką svarstoma, jog M. Sinkevičius galėtų užimti premjero postą ir pakeisti šiuo metu ministre pirmininke dirbančią I. Ruginienę. Vis tik LSDP lyderis pabrėžia, jog galimi pokyčiai neturėtų būti sukuriami dirbtinai.
Socialdemokratų deleguota I. Ruginienė premjerės pareigas pernai perėmė iš Gintauto Palucko, atsistatydinusio po žurnalistiniuose tyrimuose iškeltų klausimų apie jo ir jo šeimos verslo ryšius.
Naujausia „Delfi“ užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad I. Ruginienę kaip tinkamiausią eiti Vyriausybės vadovės pareigas mato 3,5 proc. apklaustųjų, ji šių reitingų lentelėje rikiuojasi penktoje vietoje.
