Atskleidė, kodėl paskelbus apie oro pavojų nebuvo aktyvuotos perspėjimo sirenos

Tai Eltai paaiškino PAGD Komunikacijos skyriaus atstovė Jolita Orientaitė.
„Šiuo atveju sirenos nebuvo aktyvuotos. (...) Nuosekliai reaguodami į situaciją, mes ruošiamės, inicijavome pasiruošimą įjungti ir aktyvuoti sirenas tam tikrose teritorijose. PAGD buvo atlikęs visus veiksmus pasiruošimo, jog sirenos būtų aktyvuotos ir tuo metu mes jau laukėme (LK – ELTA) Gynybos štabo sprendimo sirenas aktyvuoti. Šiuo atveju sprendimas buvo neigiamas, jog sirenų aktyvuoti nereikėjo, tai dėl to jos ir nebuvo aktyvuotos“, – aiškino J. Orientaitė.
Anot jos, PAGD, paskelbus oro pavojų, aktyvavo pranešimų apie pavojus išsiuntimą gyventojams.
„Tokiais atvejais mes turime gyventojus kuo greičiau informuoti apie galimai gresiantį pavojų. Būtent dėl to greičiausias būdas ir buvo gyventojus informuoti perspėjimo pranešimais į mobiliuosius telefonus, kas nedelsiant ir buvo padaryta“, – dėstė PAGD atstovė.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
Taip pat laikinai buvo uždaryta oro erdvė virš sostinės oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.