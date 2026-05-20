Buvusi Marijampolės tarybos narė V. Giraitytė-Juškevičienė nuteista „čekiukų“ byloje

Ankstesnis išteisinamasis nuosprendis panaikintas.
Nauju nuosprendžiu V. Giraitytei-Juškevičienei skirta 6 tūkst. eurų bauda bei trejiems metams uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Šis verdiktas įsigaliojo iškart, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2019 m. birželio mėn. iki 2020 lapkričio mėn. eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas V. Giraitytė-Juškevičienė suklastojo 15 vienetų tarybos nario išlaidų suvestinių, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų ir telefono ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) į bylą pateikė duomenis, kad Marijampolės rajono savivaldybės administracija sumokėjo už tris V. Giraitytės-Juškevičienės esą naudotus mobiliojo ryšio telefonus, tačiau paaiškėjo, kad dviem naudojosi jos artimieji – mama ir tėvas. Politikė sakė, kad jos tėvai nemokėjo naudotis išmaniosiomis technologijomis, todėl su tuo susijusius reikalus tvarkė ji.
Išteisinamąjį nuosprendį pernai birželį paskelbęs Kauno apygardos teismas teigė, kad kaltinamosios argumentai apie jai padėjusius giminaičius nebuvo paneigti, todėl priimti apkaltinamąjį nuosprendį nebuvo pagrindo.
Marijampolės savivaldybės tarybos narė dirbo Antikorupcijos ir Etikos komisijose.
V. Giraitytė-Juškevičienė Seimo nare buvo 2020–2024 m. parlamento kadencijoje, ji išrinkta pagal Darbo partijos sąrašą.
2007–2020 m. ji taip pat buvo Marijampolės savivaldybės tarybos nare, 2013–2015 m. dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja.
