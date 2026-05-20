Dėl oro pavojaus į slėptuves išvesti G. Nausėda, J. Olekas ir I. Ruginienė

Apie tai portalui Lrytas patvirtino šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis, J. Oleko sekretoriaro vadovas Povilas Pinelis bei ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
P. Pinelio teigimu, Seimo pirmininkas išvestas į bendrą slėptuvę kartu su visa parlamento kanceliarija.
Trečiadienį Vilniaus apskrityje paskelbtas oro pavojus. Gyventojai raginami eiti į priedangas.
Estijoje naktį skambėjo perspėjimai dėl oro pavojaus: tą patį skelbė ir Latvijos valdžios institucijos
Lietuvos kariuomenė informavo, jog dėl skelbiamo oro pavojaus gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Apie oro pavojaus pabaigą bus informuota atskiru pranešimu.
Seimo nariams taip pat nurodyta eiti į priedangas, visi vykę posėdžiai nutraukiami.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių išplatintas pranešimas apie oro pavojų.
premjerė
