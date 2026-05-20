Griežtas NKVC įspėjimas ugdymo įstaigoms: ragina vaikus vesti į priedangas

Pasak NKVC atstovų, vaikai turi būti saugioje vietoje, todėl mokyklos ir darželiai turi vykdyti nurodymus ir eiti į slėptuves.
„Mokyklose labai prastai reaguojama į pavojų. Turime signalų, kad elgiamasi ne pagal instrukcijas. Tai yra neatleistina“, – tvirtino NKVC.
„Vaikai turi būti saugioje vietoje“, – pridūrė Krizių valdymo centro atstovai.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija pranešė, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Kariuomenė pranešė, kad 10.26 val. Vilniaus apskrityje paskelbtas oro pavojus atšaukiamas.
Pranešimas su šia informacija išplatintas 10.51 val.
„Papildymas: Oro atakos pavojus Vilniaus apskrityje ATŠAUKTAS, statusas – BALTA. Gyventojai gali tęsti įprastą veiklą. Alytaus rajone oro atakos pavojus – GELTONA (ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turėtų nusimatyti priedangas)“, – teigiama pranešime.