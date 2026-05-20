K. Budrys Taline su Kanados ir Baltijos šalių ministrais aptars saugumo klausimus

Keturšalio susitikimo metu ministrai dėmesį skirs atgrasymo stiprinimui, sąjungininkų vienybei, naštos pasidalijimui bei Aljanso rytinio flango prioritetams rengiantis 2026 metų NATO viršūnių susitikimui.
Taip pat ketinama aptarti Rusijos karo prieš Ukrainą eigą, paramos Kyjivui stiprinimą ir spaudimo priemones šaliai agresorei, taip pat situaciją Artimuosiuose Rytuose bei Europos Sąjungos ir Kanados santykius.
Vizito metu K. Budrys taip pat susitiks Kanados užsienio reikalų ministre Anita Anand. Dvišaliame susitikime planuojama aptarti Lietuvos ir Kanados bendradarbiavimą saugumo ir gynybos, ekonomikos bei energetikos srityse.
Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrų susitikimas organizuojamas ketvirtą kartą. Ankstesni susitikimai vyko 2020 metais Lietuvoje, 2022 m. Kanadoje ir 2024 m. Latvijoje.