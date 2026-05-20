Lietuva iš Švedijos gamintojos už 17 mln. eurų įsigis granatsvaidžių „Carl-Gustaf M4“

Pasak ministerijos, pagal sutartį taip pat perkami „Carl-Gustaf M4“ lauko treniruokliai, jų komplektuojančios dalys ir mažo kalibro adapteriai mokomiesiems šaudmenims.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, kad įsigyjant ginkluotę investuojama ir į Lietuvos gynybos pramonę.
„Pasirašėme apie 17 mln. eurų vertės pramoninio bendradarbiavimo sutartį su „Saab Dynamics AB“. Bendradarbiavimas prisidės prie nacionalinių kompetencijų stiprinimo šaudmenų saugojimo, logistikos, inžinerinių sprendimų ir saugos technologijų srityse bei skatins šalies gynybos pramonės pajėgumų plėtrą“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Pasak ministerijos, šis užsakymas yra dalis naujai sudarytos dešimties metų trukmės Lietuvos ir „Saab Dynamics AB“ sutarties, kurios bendra vertė, įskaitant galimus papildomus pasirinkimus, gali siekti apie 58 mln. eurų.
Sutartis apima „Carl-Gustaf M4“ sistemas, mokomųjų šaudmenų adapterius bei „Carl-Gustaf Outdoor Trainer“ mokymo sprendimus.
