Lrytas užfiksavo galimai nukritusio drono paieškas: kas šiuo metu žinoma

Portalo Lrytas fotografas Tomas Bauras fiksuoja pirmuosius paieškų kadrus, kuriuose – ties Gudžiais dirbantys Lietuvos karo policijos pareigūnai.
Gudžiai yra apie 20 km nutolę nuo Merkinės, kuri buvo įvardinta, kaip paskutinė Lietuvos kariuomenės fiksuota drono buvimo vieta.
Trečiadienį perpiet Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pateikė ir daugiau informacijos apie situaciją.
„Kariuomenė šiuo metu negali atsakyti, kur dingo signalas, kodėl neidentifikuotas bepilotis orlaivis ir kur jis šiuo metu yra – ar nukrito, ar išvis išskrido iš Lietuvos teritorijos. „Paiešką toliau vykdome tiek karinių oro pajėgų sraigtasparniu, tiek antžeminėmis pajėgomis. Jeigu operacija bus sėkminga ir rasime ar nuolaužas, ar nukritusį orlaivį – pranešime“, – teigė sausumos pajėgų vadas.
Informavo Baltarusija
N. Stankevičius nurodė, kad apie dronus Lietuvai pranešė Baltarusija.
„Ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją.
Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai latviai, ko pasekoje, aišku, buvo reaguojama. Pirmiausia buvo pastebėti signalai radaruose – tiek Latvijos teritorijoje jų radarai fiksavo atžymas, tiek ir mūsų stacionarūs radarai fiksavo atžymas“, – pranešė sausumos pajėgų vadas.
Jis nurodė, kad greitai buvo aktyvuotos ir Baltijos oro policijos pajėgos – du naikintuvai patruliavimą pradėjo virš Latvijos teritorijos, o radaruose užfiksavus, kad bepilotis orlaivis artėja į Lietuvos teritoriją, vienas iš oro policijos orlaivių buvo nukreiptas į Lietuvos teritoriją.
„Užduotis orlaiviams buvo aptikti vizualiai ir identifikuoti skrendantį bepilotį orlaivį ir jį sunaikinti, bet operacija baigėsi tuo, kad ore nebuvo aptiktas joks bepilotis orlaivis, oro misiją vykdantys orlaiviai ją nutraukė ir grįžo į nuolatinę išsidėstymo vietą – į Estiją“, – nurodė N. Stankevičius.
Portalas Lrytas primena, kad pirmieji įspėjimai trečiadienį ryte pasirodė rytų Lietuvoje: Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojai gavo „geltonojo“ lygio oro pavojaus signalą.
Kariuomenė pranešė, kad Baltarusijos teritorijoje, netoli Lietuvos sienos, radarai užfiksavo objektą, turintį bepiločiams orlaiviams būdingų požymių.
Netrukus situacija tapo dar labiau įtempta— Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas aukščiausio lygio „raudonasis“ signalas. Gyventojams skubiai nurodyta nedelsiant slėptis priedangose. Alytaus rajone trumpam galiojo „geltonasis“ lygis.
Laikinai buvo apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto — du reisai (SK744 ir TK1407) nukreipti į Rygą. Vilniaus regione sustabdytas traukinių eismas: keleiviai evakuoti į saugias vietas, iš Vilniaus stoties traukiniai neišvyko. Mokyklos gavo nurodymą siųsti mokinius į priedangas.
Reaguodami į incidentą, NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai buvo aktyvuoti ir pakilo į orą — tai standartinė aljansui priklausančių šalių procedūra, fiksuojant galimą grėsmę oro erdvei.
Po beveik valandos oro pavojus Vilniaus apskrityje buvo atšauktas. Paskelbtas statusas „balta“ — tai reiškia grėsmės nebuvimą, gyventojai galėjo grįžti prie įprastos veiklos. Alytaus rajone pavojus atšauktas anksčiau, po keliolikos minučių.
