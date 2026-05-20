Ministras R. Kaunas sureagavo į žinią apie oro pavojų: „Įvyko akistata su nauja realybe“

2026 m. gegužės 20 d. 12:33
Trečiadienį institucijoms dėl drono grėsmės paskelbus oro atakos pavojų, Lietuvos kariuomenė buvo pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Dronas, skridęs į Lietuvos oro erdvę iš Latvijos, buvo matomas Lietuvos ir NATO oro erdvės radarų ir sekamas. Lietuvos kariuomenė reagavo laiku ir buvo pasiruošusi tolimesniems reikiamiems veiksmams. Leidimas neutralizuoti tokius objektus kariuomenei suteiktas“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė ministras.
„Įvyko reali visuomenės akistata su nauja realybe. Dabar svarbiausia mums visiems pasitikrinti, kur yra artimiausios priedangos ir slėptuvės“, – teigė jis.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Atskleidė, kodėl paskelbus apie oro pavojų nebuvo aktyvuotos perspėjimo sirenos

Po oro pavojaus – ministerijos reakcija: ne viskas suveikė tinkamai

Paskelbus apie oro pavojų – reakcijos dėl keisto LRT elgesio ir net radijo garso takelio

Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
NKVC taip pat pranešė, kad Alytaus rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas atšauktas, tačiau apskrityje jis vis dar galioja.
