Ne visi sureagavo rimtai: A. Skardžius komitete pasiūlė balsuoti, ar verta eiti slėptis

Audito komiteto posėdžio metu pradėjo kaukti jame dalyvavusių politikų bei ministerijų atstovų telefonai.
„Atsiprašome, bet čia krašto apsauga kažką pamatė skrendant. Kariuomenė praneša – oro pavojus“, – komiteto nariams pranešė telefone informaciją skaitydamas A. Skardžius.
Konservatorius Jurgis Razma įspėjo, kad parlamentarai bei svečiai turėtų kaipmat eiti į priedangą.
Seime oro pavojaus perspėjimas panikos nesukėlė: „Galime balsuoti, ką darome“
„Gal lendam po stalu?“ – pajuokavo parlamentaras Artūras Zuokas.
„Čia antras lygis, tai nežinau... Galime balsuoti, ką darome“, – pasiūlė A. Skardžius.
Politikas toliau naršė telefone, skaitydamas informaciją. Galiausiai per Seimo garsiakalbius buvo paskelbta, kad būtina nedelsiant keliauti į priedangas.
„Palaukite, kažką praneš, – sukluso A. Skardžius. – Keliaujame į priedangą.“
Akivaizdu, kad įspėjamieji pranešimai parlamentarų pernelyg neišgąsdino.
„Aš kavos nebaigiau gerti, niekur neisiu“, – transliacijoje buvo girdėti, kaip vėl pajuokavo A. Zuokas.
„Na, o tai gynyba mūsų... Ajaj“, – iš lėto rinkdamasis daiktus dar tarstelėjo A. Skardžius, pridurdamas, kad komiteto posėdis bus pratęstas vėliau.
Audito komiteto posėdžio transliacija nutrūko ir vėl buvo pratęsta maždaug po pusvalandžio.
„Gerbiami komiteto nariai, svečiai mūsų, tęsiame komiteto posėdį. Aišku, nuotykiai yra nuotykiai, kurie gerai baigiasi. Oro pavojus atšauktas. Kurie dalyvaujate nuotoliu, taip pat kviečiame grįžti į posėdį“, – paragino A. Skardžius.
Seimo priedangose buvę parlamentarai pasakojo, kad visas procesas vyko sklandžiai, tačiau skundėsi oro trūkumu. Esą panikos nebuvo, visi jautėsi gana ramiai, net juokavo, kad priedangose jau reikėtų įrengti kavos aparatus.
Lietuvos kariuomenė pranešė, kad trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tuo metu Oro navigacija pranešė, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
Taip pat laikinai buvo uždaryta oro erdvė virš sostinės oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
