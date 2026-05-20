NKVC vadovas: į Lietuvą buvo įskridęs dronas, kur jis dingo – kol kas neaišku

„Šiandien turėjome neramias dvi valandas. Prasidėjo visi šie įvykiai gavus pirmą signalą iš mūsų Latvijos kolegų – dėl to, kad Daugpilio regione buvo paskelbtas geltonas oro pavojus. Geltonas oro pavojus reiškia, kad yra įspėjimas, kuomet galimai karinis objektas yra oro erdvėje ir jis gali kelti grėsmę civiliams gyventojams ar infrastruktūrai.
Sulaukus šito signalo, toliau sekė informacija, kuri pasiekė mus iš mūsų kariuomenės – radarai fiksavo artėjantį objektą link Lietuvos sienos. Buvo fiksavimas ties Ignalinos rajonu. Faktiškai apie 9.40 val. (...) buvo fiksuotas sienos kirtimas. Ir atitinkamai mes kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu išplatinome žinutes visuomenei“, – trečiadienį spaudos konferencijoje Vyriausybės rūmuose sakė V. Vitkauskas.
Pirmiausiai įspėjimus, pasak NKVC vadovo, gavo Ignalinos rajono gyventojai. Netrukus – ir kitų savivaldybių žmonės.
„11.09 val. objektas dingo iš radarų. Ar tai lėmė tai, kad žemėjimas įvyko ir dronas nuskrido į kitą valstybę, ar jis nukrito – šitoje vietoje mes atsakyti šiuo momentu negalime. Laukiame tų duomenų iš mūsų kariuomenės“, – nurodė jis.
Buvo paskelbtas oro pavojus
Trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Taip pat buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai.
Netrukus oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių, 10.26 val., sostinės apskrityje išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
Apie 11.45 val. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad oro atakos pavojus šalies teritorijoje yra atšaukiamas.
