Nuo užrakintų priedangų – iki neįtikėtino sargo paaiškinimo: vilniečiai atvirai pasakojo, ką patyrė per oro pavojų

Lietuvos kariuomenė informavo, jog dėl skelbiamo oro pavojaus gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti tolimesnių rekomendacijų.
Tačiau kai oro pavojus buvo atšauktas, socialinuose tinkluose tiesiog pasipylė žinutės apie užrakintas priedangas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ tinklaraštininkas Lukas Ramonas pasidalino savo istorija, kuomet net kelios priedangos buvo užrakintos, o į priedangą darželyje nuvykę žmonės tiesiog nebuvo įleisti.
Šio įrašo komentaruose pasipylė ir kitų internautų patirtys su priedangomis trečiadienį.
Giedrė teigė, jog Lukiškių g. 9 esanti priedanga taip pat užrakinta, Kristina įvardino ir kitą tokią vietą – Teatro g. 8.
Ieva komentaruose teigė, jog Vilniaus darželis-mokykla Dainorėliai taip pat yra pažymėtas kaip priedanga, turi atitinkamą ženklinimą ant pastato, tačiau vietoje dirbęs sargas paaiškino, kad priedangos iš tikro nėra, o vaikai išvesti į M. Mažvydo biblioteką.
Kaip galima suprasti iš komentarų, užrakintas priedangas rado ir daugiau žmonių – netrūko skundų dėl užrakintų rūsių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų pastatų bei įstaigų.
Nemenko pasipiktinimo sulaukė ir viena iš gimnazijų, kuri taip pat yra pažymėta kaip priedanga, pasiūliusi tėvams oro pavojaus metu pasiimti vaikus namo.
Situaciją dėl užrakintų priedangų Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas pavadino nedovanotina ir pažadėjo situaciją išspręsti.
„Dabar intensyviai renkame duomenis iš tų objektų, kuriuose buvo fiksuotos tokios spragos. Tai tikrai nedovanotina. Kai vyksta tokios situacijos, ne laikas eksperimentuoti ir žiūrėti, ar ta sistema veikia.
Be abejo, laiko faktorius irgi labai svarbus – sureaguoti, atrakinti, nuvykti į vietą, žmogus turi surasti raktus ir panašiai – mes tą suprantame, bet pasirengimas, budrumas mūsų turi būti šiek tiek kitame lygmenyje (…).
Oro pavojai, kaip matome, kaimyninėse valstybėse fiksuojami kone kiekvieną dieną, tai tikrai nedovanotina“, – sakė V. Vitkauskas.
„Surinkę duomenis iš tų objektų (…), turėsime inspektuoti ir dar kartą dirbti su objektų savininkais, kad tokių dalykų nebūtų“, – akcentavo jis.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
NKVC informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro atakos pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
