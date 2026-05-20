Opozicija kreipėsi į J. Oleką: prašo pristatyti Venecijos komisijai dėl LRT projekto išvadų siųstus atsakymus

„2026 m. gegužės 6 d. Kultūros komiteto posėdžio metu komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas informavo, kad Seimo pirmininkas rengė atsakymus LRT įstatymo projekto Europos komisijai „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijai) Lietuvos Respublikos Seimo vardu, tačiau Seimo nariai su šiomis pastabomis nebuvo supažindinti“, – rašoma kreipimesi Seimo pirmininkui.
„Prašome artimiausiame Seimo posėdyje: supažindinti Seimo narius su Venecijos komisijai pateiktomis pastabomis dėl LRT įstatymo projekto ir pristatyti Seimui jas perskaitant; atsakyti, kuo vadovaujantis Kultūros komitetui nebuvo deleguojama rengti atsakymą pagal kompetenciją Venecijos komisijai, kai kitais atvejais yra deleguojama parengti atsakymus komitetams“, – nurodoma jame.
Šį raštą, skirtą J. Olekui, pasirašė 9 opozicijoje dirbantys Seimo nariai – konservatoriai Vytautas Juozapaitis, Jurgis Razma, Giedrė Balčytytė, Ingrida Šimonytė, Mindaugas Lingė, Paulė Kuzmickienė, Vytautas Kernagis. Taip pat – liberalas Simonas Kairys, demokratė Rima Baškienė.
Ginčai dėl LRT neslūgsta: K.Vilkauskas sako, kad visiems tinkamo sprendimo nebus
Kaip skelbė ELTA, Venecijos komisija skubos tvarka vertino darbo grupėje paruoštą LRT įstatymo projektą ir paprašė Seimo pateikti savo pastabas į jų pateiktas preliminarias išvadas.
Gegužės pradžioje vykusiame Seimo Kultūros komiteto posėdyje, Seimo nariai teiravosi, kas pateikė šias išvadas. Komiteto pirmininkas K. Vilkauskas informavo, kad Komisijai pateikė Seimo vadovas J. Olekas.
„(…) Būtent mums buvo teikta informacija, kuria pasidalinau, o Seimo pirmininkas tikrai gavo ir buvo tie atsakymai paruošti“, – tada kalbėjo K. Vilkauskas.
Tiesa, šių pastabų komiteto nariai teigė nematę, todėl demokratė R. Baškienė paprašė K. Vilkausko pateikti šį raštą komiteto nariams.
Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Komisija ragina atlikti išsamią analizę bei pabrėžė, kad pokyčiai, susiję su generalinio direktoriaus atleidimu, turėtų būti taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
