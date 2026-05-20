Oro pavojus apnuogino silpnąją mokyklų pusę: vaikus vedė ir į lauką, liepė baigti rašyti kontrolinį darbą

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) trečiadienio rytą griežtai kreipėsi į ugdymo įstaigas, paraginęs vaikus vesti į saugias vietas.
„Mokyklose labai prastai reaguojama į pavojų. Turime signalų, kad elgiamasi ne pagal instrukcijas. Tai yra neatleistina“, – tvirtino NKVC.
„Vaikai turi būti saugioje vietoje“, – pridūrė Krizių valdymo centro atstovai.
Portalui Lrytas susisiekus su NKVC atstovu Dariumi Buta, šis patikino, kad dalis mokyklų ir darželių paskelbus apie oro pavojų iš tiesų nesilaikė nurodymų.
„Gavome labai prieštaringų vertinimų ir informacijos iš Vilniaus mokyklų. Kai kurios mokyklos vaikus išvedė į lauką ir liepė tėvams juos pasiimti. Kai kurios mokyklos vaikus laikė klasėse, trečiame aukšte.
Tai tikrai turėsime įsivertinti švietimo, ugdymo įstaigų pasirengimą kritinėms situacijoms – padarysime tai kaip galima greičiau, kad daugiau tokie dalykai nepasikartotų“, – aiškino D. Buta.
Pasak NKVC atstovo, jeigu kažkas elgėsi netinkamai, tiek Vilniaus, tiek ir kitos savivaldybės turės tai įsivertinti ir priimti tam tikrus sprendimus.
Reagavo skirtingai
Kad didžiausią nerimą kelia ugdymo įstaigų reakcija, sakė ir NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
„Didžiausias nerimas, ką mes fiksavome bent jau šį rytą, tai dėl pačių mokyklų, kuomet buvo sutrikimas tam tikras, ką daryti“, – trečiadienį Vyriausybėje kalbėjo V. Vitkauskas.
„Instrukcijos neva sako, kad vaikus reikia išvesti į lauką, į stadioną. Tai akivaizdžiai yra sumaišomas reagavimo algoritmas (...). Tai šitoje vietoje tas tikrai nėra toleruotina“, – pabrėžė NKVC vadovas.
Šiaurės licėjaus geografijos mokytojas Mantas Karanauskas savo ruožtu Lrytas pasakojo, kad išgirdusi įspėjimus mokykla elgėsi pagal visus nurodymus – vaikai nedelsiant evakuoti į priedangą.
„Mes iš karto sureagavome, kad reikia eiti į priedangą. Mūsų mokykloje yra rūsys, visi labai sklandžiai ten ir nuėjome. Esame ne kartą turėję pratybas.
Rūsyje visi sustojo į vietas, mokytojai suskaičiavo, kiek yra mokinių, perdavė tą informaciją administracijai, ir kadangi esame ne kartą turėję pratybas, galėčiau pasakyti, kad viskas buvo pakankamai sklandu“, – pasakojo pedagogas.
Pasak M. Karanausko, kai kurie vaikai buvo susijaudinę, norėjo sužinoti naujausią informaciją, tačiau stipriai nerimaujančių buvo tik pavieniai atvejai.
„Absoliuti dauguma reagavo ramiai“, – dalijosi geografijos mokytojas.
M. Karanauskas taip pat dirba ir kitoje Vilniaus mokykloje – ten, aiškino mokytojas, priedangos nėra, tačiau tam tikrų saugumo priemonių taip pat imtasi.
„Dėl to visiems buvo atsiųsta žinutė, kad reikia likti klasėje, tačiau atsitraukti nuo langų, kas irgi yra svarbu. Kitaip sakant – nors priedangos neturime, bet buvo imtasi visų saugumo priemonių“, – teigė mokytojas.
Seimo narys, liberalas Simonas Gentvilas tuo metu feisbuke pasidalijo gauta žinute apie tai, kad Vilniaus Žvėryno gimnazijoje į priedangas galėjo eiti tik tie vaikai, kurie baigė rašyti kontrolinį darbą. Jis pasidalijo ir mokinio atsiųsta žinute.
„Tai buvo ne pratybos. Gerai, jog pavojus praėjo, bet Žveryno (kaip šis atvejis) ir kitos Vilniaus mokyklos turi išmokti pamoką, kad vaikų saugumas svarbiau nei kontroliniai“, – akcentavo politikas.
Lrytas susisiekus su šiai gimnazijai vadovaujančiu Rimantu Remeika, jis tikino apie šį atvejį žinantis.
„Žinau, mes jau susireagavome ir viską pasidarėme. Žmonės už rimtą nepriėmė tam tikro signalo, ir kartais mokytojai įsivaizduoja, kad ar tai egzaminas, ar kontrolinis yra svarbiau nei gyvybė.
Gal čia profesinė liga yra, bet tą dalyką mes jau aptarėme, išsiaiškinome, ir dar kartą pagaminsime tiesiog dešimties žingsnių algoritmą – taip aš pavadinsiu“, – nurodė Žvėryno gimnazijos direktorius.
Jis tikino dar nebendravęs su kitų mokyklų vadovais ir neaptaręs pasiruošimo situacijos.
„Mes sureagavome taip, kaip reikia. Kaip kiti padarė – aš nežinau, o mes padarėme taip, kaip iš tikrųjų krizės atveju (reikia), kai atskira institucija lieka be kažkokio centrinio vadovavimo, nes niekas nenurodinėjo. Buvome palikti atskiro vieneto sąlygomis“, – aiškino R. Remeika.
Keistų situacijų fiksuota ir daugiau – pavyzdžiui, viena moteris feisbuke dalijosi, kad viename darželyje buvusi priedanga iš tiesų neveikia, tad vaikai buvo evakuoti į šalia esančią biblioteką.
Sureagavo sostinės savivaldybė
Portalas Lrytas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, kurios atstovai pažadėjo pasidomėti, kas sostinės ugdymo įstaigose vyko trečiadienio rytą. Po pietų savivaldybė pateikė ir savo paaiškinimą.
Kaip teigiama atsiųstame komentare, mokyklos ir darželiai turėjo vadovautis centralizuotai skelbiamais nurodymais: eiti į priedangas, rūsius arba koridorius, uždengti langus suolais, jei nėra vietų be langų, ir laukti oro pavojaus atšaukimo.
Visgi pripažįstama, kad nesklandumų kilo.
„Tiek įspėjimą apie pavojų, tiek informaciją apie jo atšaukimą savivaldybė išplatino el. paštu visoms mokykloms ir darželiams, papildomai prie gyventojams į telefonus ateinančių pranešimų. Kai kurių mokyklų administracijų savarankiškai priimti sprendimai dėl elgesio tokioje situacijoje rodo, kad nesklandumų išties buvo.
Tačiau didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija gerai, viskas vyko sklandžiai ir operatyviai. Reikia turėti omenyje, kad Vilniuje yra keli šimtai ugdymo įstaigų ir pavieniai atvejai neparodo bendros situacijos.
Visgi, pavienės neigiamos situacijos negali būti ir nebus ignoruojamos. Visos situacijos, pastebėjimai ir klaidos dar šiandien buvo aptarti, savivaldybė kartu su mokyklomis sieks užtikrinti didesnį pasirengimą galimiems atvejams ateityje“, – teigė savivaldybė.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
NKVC informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
